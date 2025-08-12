Arkeoloji öğrencisi, ilk kazısında tarihi keşif yaptı

İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi’nde arkeoloji okuyan Florida’lı öğrenci Yara Souza, ilk kazı deneyiminde yalnızca 90 dakika içinde 9. yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti.



Keşif, Nerthumberland’daki Redesdale bölgesinde, Roma döneminde inşa edilen ve York ile Edinburgh’u bağlayan ünlü Dere Street yolu yakınlarında yapıldı. Yaklaşık 3,8 cm uzunluğundaki erken ortaçağ dönemine ait altın parça, 2021’de aynı noktada benzer bir buluntu yapan dedektör meraklısı Alan Gray’in keşfinin ardından başlatılan kazıda ortaya çıktı.

"OLAĞANÜSTÜ NİTELİKTE"

Profesör James Gerrard, buluntunun olağanüstü nitelikte olduğunu belirterek, Dere Street’in Roma döneminden sonra da yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığını vurguladı. Gerrard, iki altın objenin bilinçli olarak gömülmüş olabileceğini de söyledi.



Buluntu, uzmanlar tarafından incelendikten sonra müzede sergilenebilecek. Yara Souza ise “Bin yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmamış bir şeyi bulmak inanılmazdı” dedi.