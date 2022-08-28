Arktik bölgesinde güç mücadelesi

Kuzey Kutup Dairesinde yer alan Arktik Bölgesinde güç mücadelesi kızışıyor. Rusya ve Çin'in adımlarının ardından ABD de harekete geçti. Washingon yönetimi, Arktik bölgesi için tarihinde ilk kez elçi atayacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 28.08.2022 - 14:19

Arktik bölgesinde güç mücadelesi

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Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan Arktik Bölgesindeki zengin enerji ve maden kaynakları çevre ülkelerin iştahını kabartıyor.

bölgede askeri eylemlerini artırdı. Arktik araştırma istasyonları kurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye ilk kez elçi atayacak.

TRT 'de yer alan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığı vurgulandı.

ABD'DEN ARKTİK ADIMI

Atanacak büyükelçinin diğer Arktik ülkelerinin yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli olduğunu söyledi.

Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.

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