Arktik bölgesinde güç mücadelesi

Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan Arktik Bölgesindeki zengin enerji ve maden kaynakları çevre ülkelerin iştahını kabartıyor.



Rusya bölgede askeri eylemlerini artırdı. Çin Arktik araştırma istasyonları kurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye ilk kez elçi atayacak.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığı vurgulandı.



ABD'DEN ARKTİK ADIMI



Atanacak büyükelçinin diğer Arktik ülkelerinin yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacağı ifade edildi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli olduğunu söyledi.



Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.