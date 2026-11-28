VASİYETTEKİ AŞAMALI SATIŞ PLANI

Giorgio Armani'nin vasiyetnamesi , şirketin yaklaşık yüzde 15'lik payının ölümünü takip eden 12 ila 18 ay içinde satılmasını şart koşuyor.

Vasiyet uyarınca mirasçıların daha sonraki aşamada şirketin yüzde 30 ila 54,9'luk ek hissesini satması ya da moda evini borsaya kote etmesi gerekiyor. Vasiyette olası satış için öncelik LVMH, L'Oréal ve EssilorLuxottica gruplarına tanınmıştı.

Mirasçılar, şirketi sektördeki tek bir büyük aktöre bütünüyle satmak yerine halka arz etme seçeneğine daha sıcak bakıyor. İlk hisse paketinin birden fazla yatırımcı arasında paylaştırılmasının, sürecin sonraki adımlarında mirasçıların elindeki seçenekleri korumayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öncelikli alıcılar arasında yer alan lüks tüketim grubu LVMH'nin ise mevcut müzakerelerde yer almadığı kaydedildi.