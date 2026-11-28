Armani'nin vasiyeti işlemeye başladı. Yüzde 15'lik hisse satışı gündemde
28.11.2026 15:21
Giorgio Armani'nin vasiyetnamesi, şirketin yaklaşık yüzde 15'lik payının ölümünü takip eden 12 ila 18 ay içinde satılmasını şart koşuyor.
İtalyan modacı Giorgio Armani'nin mirasçıları, kurucunun vasiyeti doğrultusunda satılması gereken yüzde 15'lik Armani hissesinin bir bölümünü satın alma ihtimalini değerlendiriyor.
Eylül ayında yaşamını yitiren İtalyan modacı Giorgio Armani 'nin mirasçıları, şirkette satılması zorunlu olan yüzde 15'lik payın bir kısmını devralmayı planlıyor.
Reuters ajansına konuşan kaynaklar, nihai bir anlaşmaya henüz varılmadığını belirtiyor.
Müzakere edilen plana göre Fransız kozmetik grubu L'Oréal, Giorgio Armani'nin yaklaşık yüzde 10'luk hissesini satın almak üzere temaslarını sürdürüyor.
Gözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın yüzde 2 ila 3 oranında pay alması, kalan yüzde 2 ila 3'lük bölümün ise Armani'nin mirasçıları tarafından satın alınması öngörülüyor.
Alıcılar arasında Giorgio Armani'nin yeğenleri Silvana Armani ve Andrea Camerana ile modacının uzun yıllar ortaklığını yapan Leo Dell'Orco yer alıyor.
Vasiyet uyarınca mirasçıların daha sonraki aşamada şirketin yüzde 30 ila 54,9'luk ek hissesini satması ya da moda evini borsaya kote etmesi gerekiyor.
VASİYETTEKİ AŞAMALI SATIŞ PLANI
Giorgio Armani'nin vasiyetnamesi , şirketin yaklaşık yüzde 15'lik payının ölümünü takip eden 12 ila 18 ay içinde satılmasını şart koşuyor.
Vasiyet uyarınca mirasçıların daha sonraki aşamada şirketin yüzde 30 ila 54,9'luk ek hissesini satması ya da moda evini borsaya kote etmesi gerekiyor. Vasiyette olası satış için öncelik LVMH, L'Oréal ve EssilorLuxottica gruplarına tanınmıştı.
Mirasçılar, şirketi sektördeki tek bir büyük aktöre bütünüyle satmak yerine halka arz etme seçeneğine daha sıcak bakıyor. İlk hisse paketinin birden fazla yatırımcı arasında paylaştırılmasının, sürecin sonraki adımlarında mirasçıların elindeki seçenekleri korumayı amaçladığı ifade ediliyor.
Öncelikli alıcılar arasında yer alan lüks tüketim grubu LVMH'nin ise mevcut müzakerelerde yer almadığı kaydedildi.
Armani cephesine yakın kaynaklar moda evi için yaklaşık 10 milyar euro değer biçerken, potansiyel yatırımcılar şirketin değerini 3 ila 7 milyar euro aralığında hesaplıyor.
ŞİRKETTEKİ DEĞERLEME ANLAŞMAZLIĞININ ARKA PLANI
İtalyan moda evinin sermaye yapısında Giorgio Armani Vakfı (Giorgio Armani Foundation), şirketin yüzde 10'una tam mülkiyetle, kalan yüzde 90'ına ise çıplak mülkiyet hakkıyla sahip. Bu yüzden 90'lık bölümün kâr payı ve oy hakları mirasçılar arasında dağıtılmış durumda.
Financial Times gazetesi eylül ayı sonunda yer verdiği haberde, Armani moda evinin söz konusu üç şirketle azınlık hissesi satışı için görüşmeler planladığını, ancak şirket değerlemesinin müzakerelerde pürüz yaratabileceğini yazmıştı.
Habere göre Armani cephesine yakın kaynaklar moda evi için yaklaşık 10 milyar euro değer biçerken, potansiyel yatırımcılar şirketin değerini 3 ila 7 milyar euro aralığında hesaplıyor.
İtalyan modacı Giorgio Armani, 4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Moda devinin tepe yöneticiliğine ekim ayında, 20 yılı aşkın süredir grupta çalışan Giuseppe Marsocci getirildi.
Armani markasının tasarım direktörlüğü görevini ise modacının vefatının ardından Dario Vitale üstlendi.