Arnavutluk Başbakanı Rama: Yapay zeka bakan hamile, 83 çocuk doğuracak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın açıklamasına göre, "Diella" adı verilen yapay zeka destekli Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanın hamile olduğunu duyurdu.

Rama, "Diella hamile ve 83 çocuk bekliyor; her biri bir milletvekili için. Bu çocuklar annelerinin bilgisini taşıyacak. Eğer kahveye gidip geri dönmeyi unutursanız, o çocuk size oturumda ne söylendiğini anlatacak.” dedi.

Bu yapay zeka asistanları meclis oturumlarında not tutacak, tartışmaları özetleyecek ve milletvekillerine önerilerde bulunacak.

Ayrıca bir milletvekili oturuma katılamadığında, sistem onun yerine oturumu takip edip özet rapor sunacak.

FİZİKSEL OLARAK MEVCUT OLMAYAN İLK KABİNE ÜYESİ

Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olmak için bakanlığa getirilmişti.

Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu. Diella, vatandaş hizmetlerinin yaklaşık yüzde 95'ine dijital olarak erişebilmeleri için yapmaları gereken bürokratik işlemlerin tamamında sesli komutlarla yardımcı oluyordu.