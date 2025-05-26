Arnavutluk Başbakanı: Tanrı, Avrupa'ya son bir şans vermek için Trump'ı kurtardı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, “Tanrı’nın kendisine gelmesi için Avrupa’ya son bir şans vermek üzere ABD Başkanı Donald Trump’ı kurtardığını” iddia etti. Rama, Trump’ın ABD’de ikinci kez başkan seçilmesinin Avrupa’ya “kendisine çeki düzen vermesi için son bir şans verdiğini” ileri sürdü.



Independent gazetesinin haberine göre, dördüncü kez başbakan olmayı garantileyen Edi Rama, Avrupa’nın “uykusunda yürüdüğünü” belirterek Avrupa’nın Trump’ın başkanlığını dünya sahnesinde “büyük bir güç olmak için” bir fırsat olarak kullanması gerektiğini savundu.



“AKINTIYI TERSİNE ÇEVİRME ZAMANI”



Rama, Galler'deki Wales’ Hay Festivali’nde yaptığı açıklamada, bir seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırıdan hafif yaralı kurtulan Trump’ın Tanrı’nın hayatını “Amerika’yı yeniden büyük kılması için” kurtardığı sözlerine de atıfta bulundu.



Arnavutluk Başbakanı, “Gerçeğin diğer yarısı şu ki Tanrı onu Avrupa’ya kendisine çeki düzen vermesi için son bir şans vermek üzere kurtardı. Sadece gerilemeyi idare etmek için değil değişmek ve diğer güçlerin ortaya çıktığı bir alanda büyük bir güç olma fırsatını elde etmek için… Şu ana kadar aynı şeyin biraz fazlasını yapan Avrupa’nın haricinde herkes düşünülmez olanı yapıyor” ifadelerini kullandı.



Trump’ın ABD Başkanı olarak ikinci döneminin Avrupa için nasıl bir etki ve sonuç doğuracağını değerlendiren Rama, “Avrupa uykusunda yürüyor. Bu büyük bir fırsat; akıntıyı tamamen tersine çevirme ve büyük düşünme zamanı” dedi.



Arnavutluk Başbakanı, Avrupa’nı ahlaki üstünlüğü konusunda konuşup vaaz vermenin ve geri kalan her şeyi bir kenara bırakmanın yeniden doğmanın ve kendilerini yeniden şekillendirmenin bir yolunu bulma konusunda yardımcı olmayacağını anlattı.

