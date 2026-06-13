Arnavutluk'ta öfke dinmiyor. Trump'ın damadı bağlantılı proje 13 gündür protesto ediliyor

Arnavutluk'ta istifa çağrıları yapılan Başbakan Edi Rama destekçilerine hitap etti. Neredeyse iki haftadır devam eden gösterilere rağmen geri adım atmayarak tepki çeken turizm projesini savundu.

Rama, Başkent Tiran'da Sosyalist Parti'nin 35'inci kuruluş yıldönümü için düzenlenen mitinge katıldı.

Gündeminde protestolar da vardı. “Arnavutluk hiçbir zaman satılık olmadı” dedi. Destekçileri Rama’nın konuşmasını alkışlarla karşıladı.

İSTİFA ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR

Başbakan mitingde konuşurken protestocular da günlerdir tekrarladıkları istifa çağrılarını sürdürdü.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler bir kez daha Başbakanlık binasına yürüdü.

TRUMP'IN DAMADI BAĞLANTILI TURİZM PROJESİ

Ülkede protestoların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump ’ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi.

Göstericiler, yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişe ediyor.