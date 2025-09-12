Arnavutluk'ta yapay zeka bakan olarak atandı, ihaleleri denetliyor

Arnavutluk Başbakanı Rama, dün yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak mevcut olmayan, ancak yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk kabine üyesi olan Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak." dedi.

Tiran'daki iktidardaki Sosyalist Parti konferansında dördüncü hükümetininkabinesi açıklayan Rama, e-Arnavutluk portalında geleneksel Arnavut kostümü giyen Diella'nın "kamu ihalelerinin hizmetkarı" olacağını söyledi.

Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu. Diella, vatandaş hizmetlerinin yaklaşık yüzde 95'ine dijital olarak erişebilmeleri için yapmaları gereken bürokratik işlemlerin tamamında sesli komutlarla yardımcı oluyordu.