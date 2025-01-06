Arsenikli kekle ailesini katletti: Kocasını da öldürmüş olabilir!
Brezilya’da 61 yaşındaki bir kadın, Noel için yaptığı kekin içine arsenik koyarak iki kız kardeşi ve yeğenini öldürdü. Yaptığı kekten kendisi de yiyen yaşlı kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Keki yapan kadının gelini, cinayet şüphesiyle polis tarafından tutuklandı. Birkaç ay önce "gıda zehirlenmesi" sonucu hayatını kaybeden kocası Paulo Luis'in cesedi de cinayet şüphesiyle tekrar incelenecek.
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde Noel kutlaması trajediye dönüştü.
61 yaşındaki Zeli dos Anjos, Noel için hazırladığı kekin içine arsenik ekleyerek iki kız kardeşi ve yeğeninin ölümüne neden oldu.
Üç akrabasının ölümüne yol açan zehirli Noel pastası yapan kadının gelini, cinayet şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.
YAPTIĞI KEKLE AİLESİNİ ZEHİRLEDİ
Aile, 23 Aralık'ta Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre yakınlarındaki Zeli'nin evinde düzenlenen bir aile yemeği sırasında keki yedi. Kısa bir süre sonra ise ilk can kayıpları bildirildi.
58 yaşındaki Maida Bernice Flores da Silva, 65 yaşındaki Neuza Denize Silva Dos Anjos ve Neuza'nın kızı 43 yaşındaki Tatiana Silvia Dos Santos, ölümcül pastayı yedikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.
VÜCUTLARINDA ARSENİK BULUNDU
Polis, otopsi sonuçlarında ölenlerin vücudunda mide bulantısı, kusma ve ishale yol açan güçlü bir zehir olan arseniğe rastlandığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde keki pişiren yaşlı kadının oğlu Diego Dos Anjos'un eşi Deise Moura da cinayetle bağlantılı olarak tutuklandı.
KOCASI DA GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ
Polis, Zeli'nin birkaç ay önce "gıda zehirlenmesi" sonucu hayatını kaybeden eşi Paulo Luis'in cesedinin, soruşturma kapsamında inceleneceğini açıkladı.
Paulo ve Zeli bahçelerinde yetiştirdikleri muzları yedikten sonra aniden rahatsızlanmıştı. Soruşturma kaynakları, cesedin daha detaylı analiz için gelecek perşembe günü çıkarılacağını doğruladı. Muzların, geçen mayıs ayında bölgeyi etkileyen sel felaketi sonrasında bozulmuş olabileceği düşünülüyor.
LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENECEK
O sırada Zeli de hastaneye kaldırılmış ancak iyileşmiş, Paulo ise hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti.
Polis, "aile içinde herhangi bir anlaşmazlıktan haberdar olmadıklarını" ancak herhangi bir sonuca varmak için laboratuvar testlerini bekleyeceklerini bildirdi.
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