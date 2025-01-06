Arsenikli kekle ailesini katletti: Kocasını da öldürmüş olabilir!

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde Noel kutlaması trajediye dönüştü.



61 yaşındaki Zeli dos Anjos, Noel için hazırladığı kekin içine arsenik ekleyerek iki kız kardeşi ve yeğeninin ölümüne neden oldu.



Üç akrabasının ölümüne yol açan zehirli Noel pastası yapan kadının gelini, cinayet şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.

YAPTIĞI KEKLE AİLESİNİ ZEHİRLEDİ



Aile, 23 Aralık'ta Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre yakınlarındaki Zeli'nin evinde düzenlenen bir aile yemeği sırasında keki yedi. Kısa bir süre sonra ise ilk can kayıpları bildirildi.

