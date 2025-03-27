Rus basınına göre 2024 yılında 209 bin kişi Rus pasaportu aldı, bu sayı son beş yıl için rekor düzeyde düşük.



Aynı zamanda Rusya'dan sınır dışı edilen yabancıların sayısı da rekor düzeydeydi. İçişleri Bakanlığı bu eğilimi göç alanındaki kontrollerin sıkılaştırılmasıyla açıklıyor.



Kommersant gazetesinin görüştüğü uzmanlar, istatistiklerin Crocus Hall’daki terör saldırısı ve yurttaşların ülkelerine geri gönderilmesi için “hedefe yönelik çalışma” eksikliğinden de etkilendiğini düşünüyor.



VATANDAŞLIK ALANLARIN SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?



İçişleri Bakanlığı Ocak-Aralık 2024 dönemine ilişkin yıllık göç istatistiklerini yayınladı. Bu dönemde 209 bin kişiye Rus vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2023'e göre yüzde 44,8 daha az.



Ajans ayrıca yabancılara Rusya'da kalışlarını yasallaştıran belgeleri çok daha az sıklıkla verdi. 2024 yılında 44,5 bin kişiye geçici oturma izni verilirken (2023'e kıyasla yarı yarıya az) 214,9 bin kişiye oturma izni verildi (yüzde 21,3 düşüş).



Bakanlık, “yeni Rusların” sayısındaki keskin düşüşü, yeni bölgelerde yaşayanların çoğunun 2022-2023 yıllarında basitleştirilmiş bir rejimde pasaport almasına bağlıyor. Buna ek olarak, bu eğilim göç alanındaki “daha sıkı kontrolden” kaynaklanıyor.



190 BİN 200 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ



2024 yılında 190,2 bin kişi ülkeden sınır dışı edildi.



Bu sayı, 2023 yılına göre yüzde 31,1 daha fazla. Bunların içindeki 157 bin yabancı, Rus mevzuatının ihlali nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.



1757 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, “Ayrıca, içişleri organları, Rus mevzuatının gerekliliklerine uymayan yabancı vatandaşların ülkeye girişini kısıtlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı” diye ekledi.



“ÜLKEYE GİREMEZSİNİZ!”



Polis, Rusya'ya giriş izni verilmemesine ilişkin 267,2 bin başvuru gönderdi; bu sayı 2023 yılına kıyasla 93,8 bin daha fazla.



Duma BDT İşleri Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin Rus vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısındaki düşüşün başka nedenleri olduğunu düşünüyor. Kommersant'a konuşan Zatulin, “Henüz bitmemiş bir savaştayken; yaptırımlar altındayken; en azından Batı'da ‘Rus’ kelimesi ve ‘Rusya’ küfür haline gelmişken, şu anda büyük bir akın olacağına pek güvenemezsiniz” dedi.