Artık "Prens" değil: İngiltere Kralı Charles, Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, kardeşi Prens Andrew'un tüm Kraliyet ünvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattığı ve Andrew'un Windsor'daki "Royal Lodge" adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri (Kral Charles), bugün itibarıyla Prens Andrew'un ünvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak." ifadelerine yer verildi.



Andrew'un uzun süredir ikamet ettiği Royal Lodge'un kira sözleşmesinin bugüne kadar kendisine yasal koruma sağladığı ancak bu korumanın sona erdiği ve resmi tahliye bildiriminin iletildiği belirtildi.

KARAR, İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN KİŞİSEL TALİMATIYLA ALINDI



Andrew'un alternatif özel bir konuta taşınacağı aktarılarak, "Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti." denildi.



Söz konusu kararla, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel tacizle suçladığı Andrew'un "Prens" ünvanı resmen kaldırıldı.



Buckingham Sarayı, kararın, İngiltere Kralı Charles'ın kişisel talimatıyla alındığını doğruladı.



PRENS ANDREW'LE İLGİLİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI KİTAPTA YER ALMIŞTI



Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın geçen hafta yayımlanan "Nobody's Girl" kitabında, Prens Andrew dahil çok sayıda ünlü isme ilişkin iddialar yer almıştı.



Prens Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Kitap, Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.



Nisan ayında 41 yaşında hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.



İddiaların odağındaki Prens Andrew, önce resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini duyurmuş ardından da "York Dükü" de dahil olmak üzere resmi ünvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.



Prens Andrew'ün ünvanlarını terk etmesinin ardından 2003'ten beri kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllığına kullanım hakkını 1 milyon sterline alması gündeme gelmişti.



Kraliyete ait Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Andrew'ün masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına tepkilerin gelmesinin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.



Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey, "Royal Lodge'la ilgili ifşaatlar göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hem fikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de (Prens Andrew) dahil, herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti.



Başbakan Keir Starmer, Davey'in sorusuna verdiği yanıtta, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.