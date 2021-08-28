Aşı etkisi: Danimarka corona virüs kısıtlamalarını tamamen kaldırıyor

Corona virüse karşı halkının yüzde 75’ine en az bir doz, yüzde 71’ine ise iki doz aşı uygulayan Danimarka, corona virüs kısıtlamalarını tamamen kaldıracağını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasakların iki hafta içerisinde tamamen kaldırılacağı bildirilirken, yüksek düzeyde aşılamanın virüsün 'artık toplum için kritik bir tehdit olmadığı' anlamına geldiği belirtildi.

'SALGIN KONTROL ALTINDA'



Tüm Covid-19 kısıtlamalarının 10 Eylül'e kadar kaldırılacağını aktaran Sağlık Bakanı Magnus Heunicke yaptığı açıklamada, "Salgın kontrol altında, rekor aşı seviyelerine sahibiz" dedi.



Heunicke bununla birlikte, ülkenin halihazırda iyi bir durumda olduğunu ancak salgının bitmediğini vurgularken, hükümetin "pandemi bir kez daha toplumun temel işleyişini tehdit ederse hızlı hareket etmekten" çekinmeyeceğini aktardı.



Malta (yüzde 80) ve Portekiz’in (yüzde 73) ardından nüfusuna en fazla iki doz aşı uygulayan AB ülkesi olan Danimarka’da milyon kişi başına yedi günlük yeni corona virüs vakası ortalaması 167 olmuştu.

İLK KARANTİNA UYGULAYAN ÜLKELERDEN BİRİYDİ



Ülke, geçen yıl Mart ayında okulları ve zorunlu olmayan işletmeleri kapatarak Avrupa'nın ilk kısmi karantina uygulayan ülkelerinden biri olmuştu.



Pandemi boyunca Covid-19’a karşı önlemleri sıkılaştırıp gevşeten Danimarka, dünyada kısıtlamaları en erken gevşeten ülkelerden biri olmuş ve bu bağlamda 21 Nisan’da “Corona virüs pasaportu” uygulam asını başlatmıştı.