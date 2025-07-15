Aşı olmayan bebekler hasta oluyor

Dünya genelinde her yıl milyonlarca çocuk aşılanmıyor.



Bazıları aileleri tarafından aşı yaptırılmadığından korunabileceği hastalıklarla savaşıyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerin gün geçtikçe daha vahim olduğunu açıkladı. 2024 yılında 14 milyon 300 bin çocuğun hiçbir aşıyı olmadığı raporlaştırıldı.



DSÖ, 195 ülkeden gelen verileri topladı. Buna göre, 2024'te aşılanmamış çocuk sayısı 2023'ten 171 bin daha az ama 14 milyondan fazla çocuk aşılarla önlenebilir hastalıklara karşı savunmasız kaldı. Ayrıca 5,7 milyon çocuğa ise gerekli olan aşıların sadece bir kısmı yapılabildi.



AKSAMALAR YAŞANIYOR



Artan çatışma ve savaşlar dünya geleninde çocukların aşılanmasında kaydedilen ilerlemelerin aksamasına yol açtı.



Yoksul ve çatışmaların olduğu 9 ülke, aşılanmamış çocukların yüzde 52'sini barındırıyor. Bu ülkeler, Nijerya, Hindistan, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopta, Endonezya, Yemen, Afganistan ve Angola.



Aşılamanın düşmesinin yaygın olmasa da bir sebebi de aşı yaptırmak istemeyenler.



Örneğin ABD'de aşılama oranının düşük olduğu Teksas eyaletinin batısında kızamık salgını yayıldı. Kızamık olan çocukların yüzde 90'ının aşısız ya da aşı olup olmadığı bilinmeyenler olduğu kaydedildi.

