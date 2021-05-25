Aşı tereddüdü nedeniyle milyonlarca Covid aşısı çöpe atılabilir

Dünyanın en yoğun nüfusunun olduğu yerlerden biri olan Hong Kong’da corona virüs aşısına karşı tereddüt her geçen gün artarak devam ediyor.

Ülkede aşılara karşı duyulan güvensizlik nedeniyle milyonlarca doz Covid-19 aşısının çöpe atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

3 AYLIK BİR SÜRE KALDI

Ülkede Sağlık Koruma Merkezi'nin eski kontrolörü ve hükümetin aşı görev gücünün bir üyesi olan Thomas Tsang, şehirde uygulanmak üzere bekleyen Pfizer / BioNTech aşılarını kullanmak için yalnızca üç aylık bir süre olduğu konusunda uyardı.

Pfizer / BioNTech aşısının düşük sıcaklıklarda saklanması ve altı ay içinde kullanılması gerektiğini belirten Tsang, aşı dozlarını süresi dolmadan önce yeterli sayıda insanın almadığını söyledi.

YAKLAŞIK 4 AYDA 2,1 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

Diğer ülkelerin aşı bulamazken halkın aşılara karşı isteksiz tavrının doğru olmadığının altını çizen aşı görev gücü yetkilisi, 7,5 milyonluk şehirde an itibarıyla sadece 2,1 milyon doz aşı uygulandığını söyledi.

Bütün ülkeyi aşılamak amacıyla yeterli dozda Pfizer / BioNTech ve Sinovac aşısı alan Hong Kong hükümeti, Şubat ayında başlayan aşılama çalışmalarından memnun olmadığını belirtti.

Tsang, "Son kullanma tarihinden sonra kullanılamazlarsa aşı dozları Eylül ayından sonra kullanılamayacak" dedi.

Hükümet rakamlarına göre, Hong Kong'luların yaklaşık yüzde 19'u en az bir doz aşı olurken 7,5 milyonluk nüfusun yüzde 13.8'i iki doz aşı oldu.