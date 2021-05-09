Aşıda patent tartışmaları: Sorunu hızlı çözmez

ABD'nin corona virüs aşı patent haklarının kaldırılması önerisi Porto'da yapılan AB Zirvesi'nde gündeme geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı patentlerinin kaldırılmasının "kısa ve orta vadede sorunları çözmeyeceğini" söyledi. AB temsilcisi aşı patent haklarının kaldırılması yerine aşıya sahip ülkelerin bunu paylaşmaları, aşı ithalatının sınırlandırılmaması ve üretime yatırımın artırılmasını önerdi.



Von der Leyen ABD'nin aşı patentlerinin kaldırılması yönündeki önerisinin tartışılmasına açık olduğunu da vurguladı. Ancak bunun için farklı bütün bakış açılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Çünkü aşıya dünyanın tamamında ihtiyacımız var" dedi.



Avrupa'nın elindeki aşıları paylaşmaya başladığını söyleyen AB temsilcisi, 650 bin doz aşının Batı Balkan ülkelerine gönderildiğini hatırlattı. Von der Leyen, "Avrupa böylesine büyük çapta aşı ithal eden dünyanın tek demokratik bölgesi" ifadesini kullandı. AB sınırları içinde üretilen aşıların yarısının dışarıya gönderildiğini ifade eden von der Leyen, diğer ülkeleri de bunu örnek almaya çağırdı.



Aşı üretim kapasitesinin artırılmasında sadece Avrupa'nın önemli olmadığına da işaret eden Ursula von der Leyen, "İlaç şirketleriyle örneğin Afrika'daki üretim kapasitesinin de artırılması için iş birliği yapmak zorundayız" diye konuştu.



ABD pandemi önlemleri kapsamında Covid-19 aşılarının patent haklarının geçici olarak kaldırılması önermişti. AB ABD'nin önerisinin görüşülmesine hazır olduğu mesajı verirken, Almanya öneriye karşı çıktı. Almanya patent hakkının kaldırılmasının aşı üretimine etkisi olmayacağı görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın birçok ülkesinde yeterli aşı olmadığını belirterek aşıların fikri mülkiyetinden vazgeçilmesini istiyor.