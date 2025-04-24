Aşılanmamış çocuk sayısı artarken kızamık tehlikeli şekilde geri dönüyor

Birleşmiş Milletler ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) dün, aşı ile önlenebilecek hastalıkların yanlış bilgilendirme ve uluslararası yardımlardaki kesintiler nedeniyle yayılmakta olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adanom Ghebreyesus, Dünya Bağışıklama Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada “Aşılar son elli yılda 150 milyondan fazla hayat kurtardı” dedi.

Küresel sağlık alanındaki finansman kesintilerinin sıkı bir çalışmayla elde edilen bu ilerlemeleri riske attığını belirten genel direktör, "Aşılar sayesinde önlenebilecek salgınlar dünyanın dört bir yanında artıyor, hayatları riske atıyor ve ülkeleri hastalıkların tedavisi ve salgınlara müdahale için giderek artan maliyetlere maruz bırakıyor" diye konuştu.

VAKA SAYISI 2021'DEN BERİ ARTIYOR



DSÖ, UNICEF ve GAVI tarafından yapılan ortak açıklamada kızamığın “son derece tehlikeli bir geri dönüş” yaptığı vurgulandı.

Vaka sayısı 2021'den bu yana her yıl arttı ve 2023'te 10,3 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir (2022'ye kıyasla yüzde 20 fazla).

Ve bu eğilim muhtemelen devam ediyor. Son 12 ayda 138 ülke kızamık vakası bildirirken, bunların 61'inde büyük çaplı salgınlar yaşandı.

Açıklamaya göre bu, 2019'dan bu yana görülen en yüksek sayı.

Menenjit ve sarıhumma vakaları ise son üç yıldaki en yüksek vaka sayılarıyla dünyadaki en yüksek vakalar olarak belirtiliyor.

AŞILANMAMIŞ ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

Ülkeler pandemi sırasında biriken boşlukları doldurmaya çalışsa da, aşılanmamış çocuk sayısı artmaya devam ediyor. 2022'de 13,9 milyon ve 2019'da 12,9 milyon olan bu sayı, 2023'te tahminen 14,5 milyon çocuğa aşı yapılmadı.

Bu durum karşısında ve 25 Haziran'da yapılacak uluslararası bağışçılar zirvesi yaklaşırken GAVI, “2026-2030 yılları arasında 500 milyon çocuğu korumak ve en az 8 milyon hayat kurtarmak” için en az 9 milyar dolar toplanması çağrısında bulunuyor.

