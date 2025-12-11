"Aşılar otizme neden olur mu?" sorusuna bilim dünyasından net yanıt

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşılarla Otizm Spektrum (ASD) Bozukluğu arasında güncel bir ilişki olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

DSÖ, onlarca yıla yayılan ve birçok ülkeden gelen geniş ve yüksek kaliteli bilimsel kanıtların, çocuklukta ve gebelikte kullanılan aşıların olumlu güvenlik profilini ve ASD ile nedensel bir bağlantı olmadığı sonucunu güçlü biçimde desteklemeye devam ettiğini belirtti.

DSÖ'nün internet sitesindeki raporda, "Mevcut yüksek kaliteli bilimsel kanıtların, tiomersal veya aluminyum içeren ya da her ikisini içeren aşıların otizme neden olmadığını göstermektedir" denildi.

"AŞIYA KARŞI ŞÜPHE YARATIYORLAR"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) internet sitesindeki bilgiler, aşı karşıtı söylemlerle değiştirilerek aşılar ile otizm arasında bağlantıyı dışlamayan ifadelerle güncellenmişti.

Sayfanın üst kısmındaki madde işaretleri artık “aşılar otizme neden olmaz ifadesinin kanıta dayalı olmadığı”nı öne sürüyordu.

Otizm Bilim Vakfı'nın (Autism Science Foundation) başkanı ve kurucu ortağı Alison Singer, 21 Kasım'da CNN International'a yaptığı açıklamada, bunun aşıların güvenliğine dair şüphe yaratmak için sık kullanılan bir taktik olduğunu söylemişti.

Singer, bilimsel kanıtların büyük bölümünün aşıların otizme neden olmadığını gösterdiğini vurgulamıştı. Vakıf da “Otizmin olası nedeni olarak hiçbir çevresel faktör, aşılar kadar kapsamlı çalışılmamıştır. Buna aşı içerikleri ve vücudun aşıya verdiği tepkiler de dahildir,” diye belirtmişti.

DANİMARKA'DAKİ ÇALIŞMA ORTAYA KOYMUŞTU

Bu sorunu inceleyen en büyük çalışmalardan biri 2019’da yayımlandı. Danimarka’daki araştırmacılar, 1999 ile 2011 arasında doğan 650 binden fazla çocuğu dahil etti ve bu çocukları 1 yaşından itibaren 2013 Ağustos sonuna kadar takip etti. Çocukların yaklaşık 6 bin 500’üne çalışma süresince otizm tanısı kondu.

MMR aşısı olanlarla olmayanlar karşılaştırıldığında, otizm gelişme riskinde anlamlı bir fark bulunmadı. Bu sonuç, çocukların difteri, tetanos, boğmaca gibi diğer aşıları olup olmadığına; kardeşlerinde otizm bulunup bulunmadığına; ya da çocukların aşı sonrası gerileyen otizm geliştirme eğiliminde olup olmadığı gibi birçok faktöre bakıldığında da değişmedi.

Araştırmacılar sonuç bölümünde şöyle yazdı: “Bu çalışma, MMR aşısının otizm riskini artırmadığını güçlü biçimde desteklemektedir.”

TRUMP'IN HAMİLELİK ÜZERİNE İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

Hamilelikte Tylenol kullanılmaması yönünde bir sağlık tavsiyesi yayımlanacağını söyleyen Trump, ağrı kesici ihtiyacı duyabilecek kadınlara "dişlerini sıkma" tavsiyesi de vermişti.

Trump yaptığı başka bir açıklamada da "Otizm tamamen kontrolden çıktı. Sanırım bunun bir sebebi var" demişti.

DSÖ, bu iddialara karşı şu açıklamayı yapmıştı: “DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor.”