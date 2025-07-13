Aşıları imha etti, sahte aşı karnesi dağıttı: ABD Adalet Bakanı'ndan doktora af

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 28 bin dolar değerindeki Covid-19 aşılarını imha etmek, sahte aşı karneleri dağıtmak ve ebeveynlerin talebi üzerine çocuklara aşı yerine tuzlu su enjekte etmek suçlarından yargılanan Dr. Michael Kirk Moore Jr. hakkındaki suçlamaların düşürülmesini emretti.



BBC’nin haberine göre, Bakan Bondi, konuya ilişkin açıklamasında, yargılanan hekimin “federal hükümetin bunu yapmayı reddettiği bir zamanda hastalarına bir seçenek sunduğunu” söyledi.

Dr. Moore Jr. hakkında 2023 yılında, eski başkan Joe Biden döneminde iddianame hazırlanmıştı. Halihazırda Utah eyaletinde yargılanan doktor, burada görülen davada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Utah Eyalet Adalet Bakanı Vekili Felice John Viti, cumartesi günü hekim hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep ederek bunun “adaletin çıkarına olduğunu” savundu.



BAKAN BONDI: HAPİS CEZASINI HAK ETMİYORDU



Dr. Moore Jr. bin 900’ü aşkın doz aşı için sahte aşı karnesi vermekle suçlanıyordu. İddiaya göre, bu karneler, aşı yapılmadan sağlanıyordu. Doğrudan nakit ödemeler ya da belirli bir hayır kuruluşuna bağış karşılığında 50 dolara aşı karnesi veriliyordu.



Hekim, aynı zamanda “çocukların Covid-19 aşısı olduklarını düşünmeleri için” ebeveynlerinin talebiyle çocuklara tuzlu su enjekte etmekle de suçlanıyordu.



Bakan Bondi, cumartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı’na doktor hakkındaki suçlamaları düşürme emri verdiğini, çünkü Moore Jr.’ın “karşı karşıya kaldığı hapis cezasını hak etmediğini” söyledi.



Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ve Senatör Mike Lee’nin davayı dikkatine sunduğunu anlatan Bondi, bu iki ismin “hükümetin silah haline getirilmesine son vermek için” çalıştığını ileri sürdü.



Lee de Bakan Bondi’ye teşekkür ederek Bondi’nin “Covid-19 pandemisi sırasında çok fazla resmi yalan, talimat ve kapanmaya katlanan sayısız Amerikalının yanında olduğunu” söyledi.



Doktor ve beraberindeki sanıklar, suçlu bulunmaları halinde 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktı.



ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da aşıların güvenliğini ve etkisini sorgulayan “Çocuk Sağlık Savunması” isimli grubu sekiz yıl boyunca yönetmişti. Kennedy, son bir yıl içinde yaptığı açıklamalarda ise aşı karşıtı olmadığını ve “kimsenin aşısını elinden almayacağını” savundu.

