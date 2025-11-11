"Aşil'in Kalkanı" planı: Yunanistan, İsrail'le masaya oturuyor

Yunanistan gelişmiş hava savunma sistemi almak için İsrail'le yeniden müzakerelere başlayacak.

Yerel basının bildirdiğine göre bu, Atina hükümetinin "Aşil'in Kalkanı" adını verdiği hava savunma ağı planının bir parçası. Görüşmeler İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım savaşı boyunca durmuştu.

Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre Yunanistan, eskimiş savunma sitemlerini hedef alan siyasi eleştirilerden kaçınmak istiyor. İsrail'in Spyder sistemi, uzun süredir bakım ve parça sıkıntısı çeken Rus yapımı kısa menzilli OSA-AK ve TOR-M1 sistemlerinin yerini alacak.

Benzer şekilde Barak MX sisteminin de orta menzilli Amerikan Hawk ünitelerinin yerini alması bekleniyor.

Kathimerini, Atina'nın aynı zamanda İsrail'in “Davud'un Sapanı” sisteminin SkyCeptor versiyonunu almak istediğini de yazdı. Yunanistan, bunun da Rus yapımı S-300'lerle yer değiştirmesini istiyor.

Gazeteye göre, planın başlangıç maliyeti yaklaşık 3 milyar euro olarak tahmin ediliyor ve bu miktarın Batı Trakya ile Doğu Ege adalarını kapsamaya yeterli olacağı belirtiliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ DRONE'LAR ÖNERDİ

Kathimerini gazetesi, 16 Ekim tarihli haberinde, İsrail'in Atina’ya uzun süredir müzakere edilen "Spyder All in One" hava savunma sisteminin yanı sıra adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun, ek sistemler teklif ettiğini yazmıştı.

İsrail'in bu kapsamda Yunanistan'a, İHA savunma sistemi olarak da kullanılabilecek lazer sistemleri önerdiği, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ise bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrailli firmaların bunun yanı sıra üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adalarda dahi kolaylıkla kullanılabilecek, batarya ile çalışan, veri toplayabilen ve gerektiğinde olası tehlikelere karşı harekete geçebilen yüksek teknoloji ürünü "killer drones" tipi İHA'ları da önerdiği ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2027’ye kadar dış sınırlarını kapsayacak bir İHA’lara karşı savunma duvarı (drone wall) oluşturma planının Atina tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen haberde, Yunanistan’ın, Türk savunma sanayisinin bu sistemlere dahil edilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdiği aktarıldı.