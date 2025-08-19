"Aşırı hidrolik" nedeniyle şelalenin arkasında iki gün mahsur kaldı

Kaliforniya'nın Tulare County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, Long Beach’ten 46 yaşındaki Ryan Wardwell, 10 Ağustos’ta ünlü Seven Teacups şelalelerine tırmanış için gitti. Ancak şelalenin “aşırı hidrolik akıntısı” Wardwell’i ipinden kopararak Kern Nehri’nin şelale perdesinin arkasına sürükledi.

DRONLA TESPİT EDİLDİ

Wardwell’in gece aracına dönmemesi üzerine 11 Ağustos’ta arama çalışmaları başlatıldı. Termal kameralar ve uçaklarla yapılan aramalara rağmen zorlu arazi ve karanlık nedeniyle ilk gün sonuç alınamadı. Ertesi gün, bir dron sayesinde şelalenin arkasında olduğu tespit edildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR HAYATTA KALMA HİKAYESİ"

Wardwell'e ulaşıldığında Wardwell bilinci açık haldeydi, ancak tamamen ıslanmış ve bitkin durumdaydı. Kaliforniya otoyol devriyesine bağlı helikopter ekibi, dağcıyı halatla yukarı çekerek güvenli bir şekilde kurtardı. Yetkililer, olayın “olağanüstü bir hayatta kalma hikayesi” olduğunu söyledi.



Wardwell’in yalnızca hafif yaralar aldığı ve susuzluk nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.