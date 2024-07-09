Aşırı iş yüküne dayanamayan robot intihat etti!

Güney Kore'de bir belediyede çalışan robot, kendini merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti. Ülke medyasında yer alan haberlere göreyse; diğer robotlardan daha fazla çalıştırılan robot bu çalışma şekline dayanamayarak intihar etti.

Aşırı iş yüküne dayanamayan robot intihat etti!

Aşırı iş yüküne dayanamayan robot intihat etti!

20 Haziran'da saat 16.00 civarında meydana gelen olayda, görgü tanıkları, Robot Süpervizörü lakaplı robotun garip davrandığını ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiğini" söyledi.

California merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

Çalışan kartı dahi bulunan robot, diğerlerinden daha fazla çalışıyordu. Tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar mesai yapıyordu.

Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu.

Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.

Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.

ÜLKENİN İLK ROBOT İNTİHARI

Olay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.

Uluslararası Robotik Federasyonu, 'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü söylüyor.

Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Supervisor'ın yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.

Bu, bir robotun zamansız bir sonla karşılaşmasının ilk örneği değil.

2017'de Washington, DC'de çalışan Steve adlı bir güvenlik robotunun bir çeşmede boğulduğu açıklandı. O zaman da olay için robot intiharı denmişti.

Ancak detaylı araştırma sonucunda, robotun gevşek bir tuğla yüzeyde kaydıktan sonra çeşmeye daldığı ortaya çıktı.

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