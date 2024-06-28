Aşırı işlenmiş gıdalara uyarı yazıları önerisi

"Aşırı işlenmiş gıdalar" terimini ilk bulan bilim insanı Brezilyalı profesör Carlos Monteiro uluslararası obezite kongresi öncesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu.



Monteiro, dünyada aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin giderek arttığını belirterek. "tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdalar, daha sağlıklı ve az işlenmiş gıdaların yerini alıyor. bu gıdalar obezite ve diyabet gibi beslenmeye bağlı kronik hastalıkları tetikliyor" dedi.



Brezilyalı biliminsanı, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak için tütün kullanımına karşı yürütülen kampanyalara benzer çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Carlos Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların paketlerine de sigara paketlerinde olduğu gibi uyarılar yazılması gerektiğini söyledi.

REKLAMLAR YASAKLANMALI



Monteiro aşırı işlenmiş gıdaların reklamlarının da yasaklanması ve okullarda da satışının engellenmesi gerektiğini belirtti.



Brezilyalı profesör, aşırı işlenmiş gıdalara yüksek vergiler konulmasını da talep ediyor. Bu vergilerden elde edilecek gelirin taze gıdaların üretiminde kullanılmasını öneriyor.



Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaları üreten firmaların agresif pazarlama strajetileri yürüten çok uluslu şirketler olduğuna dikkat çekiyor. Bu firmaların aşırı işlenmiş gıdalarla ilgili düzenlemelere karşı lobi faaliyetleri yürüttüğünün de altını çiziyor.



Aşırı işlenmiş gıda terimi 15 yıl önce tarihte Monteiro ve ekibince kullanılmıştı.



Şubat ayında aşırı işlenmiş gıdalarla ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmada bu gıdaların kalp hastalıkları, kanser ve diyabet riskini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştı. Bu gıdaların ruh sağlığını da olumsuz etkilediği ve erken ölümlere yol açtığı uyarısı yapılmıştı.

