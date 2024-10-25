Aşırı sağa yetki verilmemişti: Avusturya'da hükümet kurma görüşmeleri başladı

Avusturya’da 29 Eylül’de aşırı sağcı partinin zaferiyle sonuçlanan genel seçimler sonrası hükümet kurma yetkisi gerilimi sürüyor.

Cumhurbaşkanı, yetkiyi seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ne (FPÖ) değil merkez sağ Avusturya Halk Partisi'ne verdi. (ÖVP)

ÖVP ile sosyal Demokrat Parti (SPÖ), müzakere masasına yaklaşık bir ay gecikmeli oturdu.

Seçimde ikinci parti olan ÖVP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer, SPÖ ile bugün başlayan koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nehammer, iki partiden heyetlerin bir araya geldiğini, görüşmelerin ciddiyet ve diyaloğa dayalı olacağını söyledi.



Nehammer, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümet kurma yetkisini seçimden birinci çıkan FPÖ yerine kendi partisine vermesine yönelik eleştirilere değindi. FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile kimsenin hükümet kurmak istemediğini, doğal olarak aşırı sağcı siyasetçinin koalisyon görüşmelerine ilişkin muhataplarını ikna etmekte başarılı olamadığını dile getirdi.



IRKÇI GRUPLAR GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR

Nehammer, seçimden yaklaşık bir ay sonra başlayan koalisyon görüşmelerinde kendilerine oy vermeyen seçmenleri de hesaba katacaklarını belirterek, çözüm odaklı hareket edeceklerinin ve aşırıcı oluşumların güç kazanmasına olanak tanımayacaklarının altını çizdi.



Hükümet kurma yetkisinin aşırı sağcı partiye verilmemesine tepki gösteren bazı ırkçı ve aşırı sağcı oluşumların 9 Kasım’da gösteri düzenleyeceklerine ilişkin açıklamalara da tepki gösterdi.

9 Kasım 1938’de "Kristal Gece (Kasım Pogromu)" olarak adlandırılan Nazilerin Almanya’da Musevilere ait iş yeri, ev, kurum ve kuruluşlara yönelik uyguladığı şiddet sonrasında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendiğine dikkat çekti.



Heyetler arasındaki ilk görüşmenin ardından iki siyasi partinin genel başkanının açıklama yapması bekleniyor.

