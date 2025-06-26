Aşırı sağcı bakan tehdit etti, Netanyahu Gazze’nin kuzeyine yardım girişlerini durdurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası 20 ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardım girişlerini durdurduğu belirtildi.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’ye giden yardımların “Hamas’a ulaşmaya devam etmesi halinde” koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu da bunun üzerine çarşamba günü Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardım girişlerini durdurdu.



Smotrich, söz konusu tehdidi yapılan bir kabine toplantısı sırasında dile getirmişti. Toplantı öncesinde sosyal medyada dolaşıma giren bir videonun yardım tırlarının üzerindeki silahlı kişileri gösterdiği iddia edilmişti.



48 SAAT İÇİNDE “EYLEM PLANI” TALİMATI



Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, kabine toplantısının ardından yaptıkları açıklamada, “Hamas’ın yardım tırlarının kontrolünü ele geçirmesini engellemek için 48 saat içinde bir eylem planı sunmaları konusunda İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) talimat verdiklerini” duyurdu.



Netanyahu ve Katz, bu önlemin “Hamas’ın bir kez daha Gazze’nin kuzeyine giren insani yardımları devraldığına ve sivillerden çaldığına” işaret eden bilgilere yanıt olarak alındığını ileri sürdü.



Gazze Şeridi’nin kuzeyine Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) ve Zikim geçişleri üzerinden giren yardım tırlarının içindeki malzemeler, Gazze Şeridi’nin geri kalanının aksine uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından dağıtılıyor. Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerinde ise yardımlar ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla dağıtılıyor. İsrail, söz konusu yardım merkezlerinden yardım almak için yola çıkan ve bekleyen Filistinlilere sık sık ateş açıyor.



YARDIM KONVOYLARININ GÜVENLİĞİNİ AŞİRETLER SAĞLADI



Öte yandan, Gazze basınına yansıyan haberlere göre, tırların üzerindeki kişiler Hamas üyeleri değil, yardım konvoylarını olası yağma olaylarından korumak için Gazze’deki aşiret liderlerinin gönderdiği güvenlik görevlileriydi.



Anadolu Ajansı da konuya ilişkin haberinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli aşiretlerin "İsrail ordusunun himayesinde hareket eden çeteler" tarafından yağmalanabileceği endişesiyle, Gazze kentinde Dünya Gıda Programı'na ait depolara ulaştırılacak insani yardım yüklü tırların güvenliğini sağladığını aktardı.



Gazze Şeridi’ndeki "Aşiret İşleri Yüksek Komitesi" Başkanı Husni el-Muğni, insani yardım taşıyan tırların güvenli şekilde dağıtım merkezlerine ulaşması için Filistinli aşiretlerin koruma sağladığını açıkladı.



Muğni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşiretlerin yardım kuruluşları ve insani örgütlerle işbirliği içinde yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ve eşit şekilde dağıtılmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.



Yardım konvoylarının bazı gruplar tarafından yağmalanabileceğine dair endişeler üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Muğni, "Aşiretler olarak, yardımların ilgili kuruma ulaşmasını ve herkesin eşit pay almasını istiyoruz. Yardımların adil dağıtımıyla açlığı sona erdirmeyi hedefliyoruz." dedi.



Konvoyların geçtiği bölgelerde bazı gönüllüler tırlara binerek ve insan zinciri oluşturarak güvenlik önlemlerine destek verdi. Yardımlar, İsrail’in kontrolündeki kuzeydeki Zikim Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaştı.



AŞİRETLER İDDİALARI YALANLADI



Komite, güvenliğini sağladıkları insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği yönündeki İsrail'in iddialarını da yalanladı.



Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Gazze'deki aşiretler, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve bölgede kaosu yayma amaçlı iddialarını tamamen yalanlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "yardımların tamamen güvence altına alındığı, doğrudan gözetim altında olduğu ve sadece uluslararası örgütler aracılığıyla dağıtıldığı" kaydedildi.



Komite, "(Gazze'de yardım dağıtımı) Filistinli grupların bu iddialarla kesinlikle ilgisi yoktur ve yardım dağıtım süreci aşiretlerin çabalarıyla sürmektedir" diyerek yalanladı.



BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunan Komite, yardımların dağıtımının yerinde denetlenmesi ve şeffaf bir şekilde yardım yapıldığının anlaşılması için "acilen heyet gönderme" çağrısı yaptı.



Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinlinin insani yardım ihtiyacını vurgulayan komite, "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hastalar dahil bütün halkımızın ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında okyanusta bir damla kadardır" ifadelerine yer verdi.

