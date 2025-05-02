Aşırı sağcı parti tehdit olarak sınıflandırıldı: Gizlice izlenebilecek

Almanya iç istihbarat servisi, aşırı sağcı parti "Almanya için Alternatif"i, demokrasiyi tehdit eden aşırılıkçı yapı olarak tanımladı.



Karar, Şubat'taki genel seçimde ülkenin ikinci partisi olan AfD'nin istihbarat servisleri tarafından izlenmesini kolaylaştıracak.

Yetkililer, aşırı sağcı partiyi izlemek için gizli yöntemlere başvurabilecek.

Parti içine muhbir yerleştirmek ve dinleme yapmak kolaylaşacak. İç istihbarat servisinin açıklamasında, AfD'nin özellikle Müslüman ülkelerden gelen göçmen kökenlileri Alman vatandaşı olarak görmediğine vurgu yapıldı.

Bu kabulün Anayasa aykırı olduğuna dikkat çekildi. Başbakan Olaf Scholz, raporun çok ayrıntılı gerekçeler sunduğunu belirtti.

Partinin yasaklanması için parlamento kararı gerekiyor. İstihbarat raporu, muhafazakar lider Friederich Merz'in başbakanlık koltuğuna oturmasına günler kala geldi.

Karar, Merz'in, parlamentonun ikinci grubu AfD'ye nasıl yaklaşacağının da işareti olarak görülüyor.