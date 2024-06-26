Aşırı sağcı Ulusal Birlik, Fransız çifte vatandaşlarını devlet görevlerinden men etmeyi vaat ediyor

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, çifte vatandaşları Fransa'daki bazı devlet görevlerinden men etmeyi vaat ediyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre ülkenin solu ve merkezciler, bu vaadin, partinin erken seçimlerde iktidara gelmesi halinde uygulanabilecek daha geniş ayrımcılığın bir örneği olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Partisinin 7 Temmuz'da parlamentoda mutlak çoğunluğu kazanması halinde başbakan olmayı hedefleyen Jordan Bardella, bu hafta yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip kişilerin Fransız vatandaşlarına ayrılacak olan "en stratejik devlet görevlerinden" dışlanacağını duyurdu.

Bardella bunun, stratejik güvenlik ve savunma pozisyonları için geçerli olacağını söyledi.



Göçmen karşıtı olan RN adına 2027'de cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak olan Marine Le Pen ise dün yaptığı açıklamada "hassas stratejik görevlerde gerçekten sadece bir avuç iş" olduğunu savunduu ve"jeopolitik sorunlara" göre düzenli olarak değiştirilebilecek bir liste yayınlanacağını ifade etti.

"ULUSU BÖLMEK ANLAMINA GELİR"

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Europe 1 radyosuna verdiği demeçte Fransa'da hassas işlerin zaten çeşitli şekillerde incelendiğini ve bunun gereksiz olduğunu, ulusu bölmek anlamına geldiğini söyledi.

Darmanin, "Fransızları bu şekilde filtrelemekten hoşlanmıyorum. Bu 3 milyon Fransız-Amerikalı, Fransız-Cezayirli, Fransız-Portekizli, Fransız Faslı"yı itibarsızlaştırır" diye konuştu.



Öte yandan sol kanat, bu sembolik önlemin insanları milliyetlerine, geçmişlerine ya da kültürlerine göre ayırma niyetini gösterdiğini söyledi.

Ayrıca Le Pen'in milletvekili olduğu ocak ayında yayınladığı ve çifte vatandaşların devlet idaresi, devlet şirketleri ve kamu hizmeti misyonlarındaki işlere erişimini engellemek için anayasa değişikliği önerdiği bir yasa teklifine işaret ettiler.

