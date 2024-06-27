Aşırı sağın güç kazandığı Fransa'da antisemitizm de İslamofobi de arttı

Fransa'da 2023 yılında tüm ırkçılık türlerinde artış görüldü.

Fransa'nın insan hakları komisyonu CNCDH, yayınladığı yıllık raporunda, Gazze'deki savaş ve kamusal tartışmalardaki aşırı sağcı fikirlerin etkisiyle Fransa'da ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün arttığını belirtti.

CNCDH'nin Fransız anayasasında yer alan "eşitlik, kardeşlik ve özgürlük ilkelerine cepheden karşı olduğunu" ve ırkçı görüşleri cesaretlendireceğini söylediği aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), göçmenlerin haklarının kısıtlanmasını öneren bir platformda yarışarak yaklaşan yasama seçimleri için anketlerde önde gidiyor.



RN, 2022 yasama seçimlerinde 88 sandalye kazanarak parlamentodaki ikinci en büyük parti olurken, bu ayın başlarında yapılan Avrupa Birliği oylamasında da Avrupa parlamentosunda 30 sandalye kazandı.



Emmanuel Macron hükümeti de güvenlik, kimlik ve göç konularında sağa kaydı.



Gazze savaşı, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Fransa'da da antisemitizm ve İslamofobinin artmasına neden oldu.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYE"

CNCDH raporunda, "2023 yılına, gerek görüşlerde gerekse eylemlerde Öteki'nin reddedilmesinde güçlü bir ilerleme damgasını vurdu" denildi ve şunlar belirtildi:



"İsrail-Filistin çatışması düzenli olarak (antisemitik) eylemleri tetikliyor ve bu eylemler İsrail ordusunun Filistin topraklarında yürüttüğü operasyonlarla bağlantılı olarak zirve yapıyor. Ancak bu seviye daha önce görülmemiş bir seviyedir.



Şubat 2023'te hükümet tarafından önerilen ve (RN'nin fikri olan) 'ulusal tercih'in yankılarını içeren göç yasası ve etrafındaki tartışmalar bu yabancı düşmanı eğilimi güçlendirdi."



YARISINDAN FAZLASI KENDİNİ EVİNDE HİSSETMİYOR

Rapora göre antisemitik eylemler yüzde 284, Müslüman karşıtı eylemler ise yüzde 29 oranında artarken, diğer ırkçı eylem türleri yüzde 21 oranında arttı.



2022 yılında Fransız vatandaşlarının yüzde 43'üne kıyasla, genel nüfustan ankete katılanların yüzde 51'i artık Fransa'da kendilerini evlerinde hissetmiyor ve bu durum rapor yazarları tarafından göçün reddedilmesine bağlanıyor.RN destekçileri arasında bu oran yüzde 91'e yükseliyor.

Ankete katılan Fransızların yüzde 43'ü güvensizliğin esas olarak göçten kaynaklandığını düşünürken, RN destekçilerinin oranı yüzde 83.



Yüzde 69'u ise RN'nin iş, sosyal yardım ve barınma konularında yabancılar yerine Fransızların tercih edilmesi gerektiği yönündeki "ulusal tercih" fikrini desteklemiyor.