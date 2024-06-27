Aşırı sağın güç kazandığı Fransa'da antisemitizm de İslamofobi de arttı

Fransa'da insan hakları komisyonu CNCDH, Gazze'deki savaşın ve aşırı sağın güçlenmesinin de etkisiyle Fransa'da tüm ırkçılık türlerinin arttığını bildirdi. Rapora göre 2023 yılında antisemitik eylemler yüzde 284, Müslüman karşıtı eylemler ise yüzde 29 oranında arttı.

Aşırı sağın güç kazandığı Fransa'da antisemitizm de İslamofobi de arttı

'da 2023 yılında tüm türlerinde artış görüldü.

'nın insan hakları komisyonu CNCDH, yayınladığı yıllık raporunda, Gazze'deki savaş ve kamusal tartışmalardaki aşırı sağcı fikirlerin etkisiyle Fransa'da ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün arttığını belirtti.

CNCDH'nin Fransız anayasasında yer alan "eşitlik, kardeşlik ve özgürlük ilkelerine cepheden karşı olduğunu" ve ırkçı görüşleri cesaretlendireceğini söylediği aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), göçmenlerin haklarının kısıtlanmasını öneren bir platformda yarışarak yaklaşan yasama seçimleri için anketlerde önde gidiyor.

RN, 2022 yasama seçimlerinde 88 sandalye kazanarak parlamentodaki ikinci en büyük parti olurken, bu ayın başlarında yapılan Birliği oylamasında da Avrupa parlamentosunda 30 sandalye kazandı.

Emmanuel Macron hükümeti de güvenlik, kimlik ve göç konularında sağa kaydı.

Gazze savaşı, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Fransa'da da antisemitizm ve İslamofobinin artmasına neden oldu.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYE"

CNCDH raporunda, "2023 yılına, gerek görüşlerde gerekse eylemlerde Öteki'nin reddedilmesinde güçlü bir ilerleme damgasını vurdu" denildi ve şunlar belirtildi:

"İsrail-Filistin çatışması düzenli olarak (antisemitik) eylemleri tetikliyor ve bu eylemler İsrail ordusunun Filistin topraklarında yürüttüğü operasyonlarla bağlantılı olarak zirve yapıyor. Ancak bu seviye daha önce görülmemiş bir seviyedir.

Şubat 2023'te hükümet tarafından önerilen ve (RN'nin fikri olan) 'ulusal tercih'in yankılarını içeren göç yasası ve etrafındaki tartışmalar bu yabancı düşmanı eğilimi güçlendirdi." 

YARISINDAN FAZLASI KENDİNİ EVİNDE HİSSETMİYOR

Rapora göre antisemitik eylemler yüzde 284, Müslüman karşıtı eylemler ise yüzde 29 oranında artarken, diğer ırkçı eylem türleri yüzde 21 oranında arttı.

2022 yılında Fransız vatandaşlarının yüzde 43'üne kıyasla, genel nüfustan ankete katılanların yüzde 51'i artık Fransa'da kendilerini evlerinde hissetmiyor ve bu durum rapor yazarları tarafından göçün reddedilmesine bağlanıyor.RN destekçileri arasında bu oran yüzde 91'e yükseliyor.

Ankete katılan Fransızların yüzde 43'ü güvensizliğin esas olarak göçten kaynaklandığını düşünürken, RN destekçilerinin oranı yüzde 83.

Yüzde 69'u ise RN'nin iş, sosyal yardım ve barınma konularında yabancılar yerine Fransızların tercih edilmesi gerektiği yönündeki "ulusal tercih" fikrini desteklemiyor.

Hükümet bakanları uyardı: Fransa'daki seçimler iç huzursuzluğu körükleyebilir

Hükümet bakanları uyardı: Fransa'daki seçimler iç huzursuzluğu körükleyebilir

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...