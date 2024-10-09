Aşırı sağla koalisyona kimse yanaşmıyor: Avusturya'da hükümet krizi

Avusturya'da aşırı sağın kazandığı seçimler sonrası yeni hükümet kurulamadı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 29'a yakın oyla kazandığı 29 Eylül'deki genel seçimler sonrasında herhangi bir siyasi parti genel başkanına hükümet kurma görevi vermedi.



Seçimlerin ardından meclise giren beş partinin liderleri ile görüşmelerde bulunan Van der Bellen, yeni kurulacak koalisyon hükümeti ve hangi siyasi partinin bu görev için belirleneceği hakkında basına açıklamalarda bulundu.



Van der Bellen, bu zamana kadar genel olarak seçimde en çok oy alan partinin genel başkanının hükümet kurmak için görevlendirildiğini ancak bu sefer alışılmışın dışında bir durumun ortaya çıktığını belirtti ve "Bu ilk defa karşılaşılan, tamamen yeni durum. Hiçbir parti seçimin kazananıyla hükümet kurmak istemiyor" dedi.

"KLASİK BİR ÇIKMAZ"



Cumhurbaşkanı, bütün partilerin kamuya açık bir şekilde ya FPÖ ile koalisyon kurmak istemediklerini ya da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) gibi FPÖ'nün aşırı sağcı lideri Herbert Kickl'e koalisyon hükümeti kurmayacağını açıkladığını hatırlattı.

Parti başkanlarıyla yaptığı görüşmede bu yaklaşımı çok daha yakında gözlemleme şansı bulduğunu dile getirdi.



Van der Bellen, Kickl ile yaptığı görüşmede de aşırı sağcı liderin, kendisinin başbakan olmayacağı bir koalisyona partisinin yanaşmayacağını aktardığını belirterek, ortaya çıkan durumun "klasik bir çıkmaz" olduğunu söyledi.

BİR HAFTA SÜRE VERDİ

Bütün seçmenlere duyduğu saygı ve bu çıkmaza çözüm bulunabilmesi için çok daha net bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Van der Bellen, şunları söyledi:

"En çok oy alan üç partinin genel başkanlarına, Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) ve Andreas Babler (SPÖ), parti lideri düzeyinde görüşmelerde bulunmalarını rica ediyorum. Prensipte hangi (taraflar arasında) karşılıklı işbirliğinin mümkün olabileceğini güvenilir bir şekilde açıklamalılar" dedi.

Van der Bellen, parti başkanlarına, gelecek hafta sonuna kadar söz konusu görüşmeler için süre verdi.



Bu çıkmazdan çıkılabilmesi için böyle bir yolun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, başından itibaren sonuç getirmeyecek bir sürece girmenin, koalisyon kurulmasına ilişkin sonuç alınmayacak bir görüşme sürecinin başlatılmasının ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi.

