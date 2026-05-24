Aşırı sıcak hava Hindistan'da 16 kişiyi öldürdü
24.05.2026 09:24
Sıcak hava dalgası sırasında uyuyan bir Hintli
Ülkenin Telangana eyaletinde, şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle nedeniyle teyakkuz çağrısı yapıldı.
Hindistan'ı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası en az 16 kişinin canını aldı.
Hint yetkililer sıcaklığın şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtilerek, sıcak dalgaları sırasında yaşlılara, çocuklara ve hamile kadınlara zorunlu olmadıkça gün içinde dışarı çıkmamaları tavsiyesi yaptı.
Hindistan Meteoroloji Departmanı'nın hafta başında ülkenin çeşitli bölgelerinde normalin üzerinde sıcaklıklar ve yoğun sıcak dalgası uyarısının ardından 1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da termometreler ortalama 45 derecenin üzerine çıktı.
Başkent Yeni Delhi ve yakınındaki diğer şehirlerde sıcaklıkların bu hafta boyunca 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaştığı ifade edildi.
Motosiklet ile klima taşıyan bir Hintli
Kavurucu öğle sıcağının yanı sıra gece en düşük hava sıcaklıklarının da yüksek kalması halkın nefes almasını zorlaştırırken, sağlık uzmanları aşırı sıcağın sıvı kaybına yol açabileceğini ve özellikle ciddi vakalarda organların iflas etmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve elektrik üretimi için büyük ölçüde kömür yakılmasına bağımlı olan Hindistan, sera gazı salınımında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
Uzmanlar ayrıca, gece sıcaklıklarının yükselmesi ve nem seviyelerinin artmasının son sıcak hava dalgalarını önemli ölçüde daha tehlikeli hale getirdiğini belirtiyor.
Gün batımından sonra sıcaklıkların düşmediği, aksine birçok bölgede insan vücudunun toparlanma süresini kısaltan sürekli yüksek gece sıcaklıkları yaşandığı ifade ediliyor.