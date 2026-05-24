Aşırı sıcak hava Hindistan'da 16 kişiyi öldürdü

Kavurucu öğle sıcağının yanı sıra gece en düşük hava sıcaklıklarının da yüksek kalması halkın nefes almasını zorlaştırırken, sağlık uzmanları aşırı sıcağın sıvı kaybına yol açabileceğini ve özellikle ciddi vakalarda organların iflas etmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve elektrik üretimi için büyük ölçüde kömür yakılmasına bağımlı olan Hindistan , sera gazı salınımında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Uzmanlar ayrıca, gece sıcaklıklarının yükselmesi ve nem seviyelerinin artmasının son sıcak hava dalgalarını önemli ölçüde daha tehlikeli hale getirdiğini belirtiyor.

Gün batımından sonra sıcaklıkların düşmediği, aksine birçok bölgede insan vücudunun toparlanma süresini kısaltan sürekli yüksek gece sıcaklıkları yaşandığı ifade ediliyor.