Aşırı sıcaklar Avrupa'da 15 bin can aldı

DSÖ, 2022 yazında sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep olduğunu duyurdu. DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, etkili tedbirler alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

Aşırı sıcaklar Avrupa'da 15 bin can aldı

Sağlık Örgütü (), Avrupa'da yazın etkisini gösteren dalgalarının en az 15 bin can kaybına yol açtığını açıkladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına dair istatistikleri paylaştı.

Kluge, "Ülkelerin paylaştığı verilere göre 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15 bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

Aşırı sıcaklar Avrupa'da 15 bin can aldı - 1

Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kluge, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

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