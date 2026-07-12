Aşırı sıcaklar Tour de France'ı kısalttı

Arupa'da rekor kıran ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcak havalar, bisiklet dünyasının en prestijli yarışı Tour de France'ı da vurdu.

Tour de France'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 113'üncü Fransa Bisiklet Turu'nun yarın Correze kentinde düzenlenecek 9'uncu etap parkurunda değişikliğe gidildi. Aşırı sıcaklar yüzünden kırmızı alarm verilen Correze vilayetine bağlı Malemort ile Ussel şehirleri arasında düzenlenmesi planlanan 9'uncu etap parkuru, 185.5 kilometreden 155.5 kilometreye indirildi.

Turun organizatörleri, yarınki parkuru 30 kilometre kısaltma kararının olağanüstü hava koşulları nedeniyle gerekli hale geldiğini belirterek, bu kararla etabın vilayetteki kırmızı alarm seviyesine uygun koşullarda gerçekleşmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Öte yandan Fransa basını, yarışların tarihinde ilk defa aşırı sıcaklık kaynaklı böyle bir değişikliğin yapıldığını bildirdi.