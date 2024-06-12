Aşırı sıcaklara dikkat! Akropolis öğle saatlerinde ziyarete kapatıldı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tarihi Akropolis'in, 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Aşırı sıcaklara dikkat! Akropolis öğle saatlerinde ziyarete kapatıldı

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşması beklendiğinden, bugün 12.00-17.00 saatlerinde kapalı olacak.

Sıcak havanın etkili olduğu Batı Trakya ve orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, saat 12.00 itibarıyla okular tatil edildi.

Meteoroloji Dairesine göre, yarın 40 derecenin üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, 14 Haziran Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

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