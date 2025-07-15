Asırlık maraton efsanesi hayatını kaybetti

Sayısız atlete ilham olan ve dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu bilinen İngiliz koşucu, Hindistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 114 yaşında öldü.

Fauja Singh'e, doğduğu yer olan Hindistan'ın Beas Pind kasabasında yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptığı bildirildi.

Ölüm haberi Londra merkezli koşu kulübü ve yardım kuruluşu Sikhs In The City tarafından doğrulandı.

Sky News'in bildirdiğine göre Singh, 1992'den beri İngiltere'de yaşıyordu ve 100'üncü yaş gününde maraton koşarak sayısız atlete ilham kaynağı olmuştu.

Çocukken ince ve zayıf bacaklardan muzdarip olduğu ve 5 yaşına kadar yürüyemeyen Singh'in bu nedenle atletik başarıları daha da dikkat çekici hale gelmişti.

Singh'in Londra'daki ilk maratonu 2000 yılında, 6 saat 54 dakikalık bir süreyle gerçekleşti. Bu, benzer yaştaki diğer koşuculardan 58 dakika daha hızlıydı.

Kişisel en iyi derecesini 2003 yılında Toronto'da 5 saat 40 dakika ile yaptı ve 8 yıl sonra maraton koşan ilk "asırlık kişi" olduğuna inanılıyor.

