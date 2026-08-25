Asırlık teknik kullanıldı. 360 tonluk kaleyi bin 800 kişi halatlarla çekti

Japonya 'nın kuzeyinde sıra dışı bir restorasyon çalışmasına imza atıldı. Aomori bölgesindeki tarihi Hirosaki Kalesi'nin 360 ton ağırlığındaki ana kulesi, yaklaşık 1800 kişinin katıldığı operasyonla iki metreden fazla taşındı.

Katılımcılar "so-re, so-re" sloganları eşliğinde 30 metre uzunluğundaki halatlara asılarak dev yapıyı eski konumuna doğru çekti.

80'er kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen çalışmada kale kulesi cumartesi günü 1,13 metre, pazar günü ise 1,09 metre ilerletildi.

BİN 800 KİŞİLİK YER İÇİN 8 BİN BAŞVURU

Operasyona katılmak isteyenlerin sayısı kontenjanın çok üzerine çıktı. Hirosaki Belediyesi yetkililerine göre iki günlük çalışma için ayrılan bin 800 kişilik kontenjana yaklaşık 8 bin kişi başvurdu.

Başvurular yalnızca bölgeden değil, Japonya'nın farklı noktalarının yanı sıra Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan da geldi.

ASIRLIK “HİKİYA” TEKNİĞİ KULLANILIYOR

Tarihi yapının zarar görmemesi için Japonya'da yüzyıllardır kullanılan "hikiya" adı verilen yöntem tercih edildi.

Bu teknikte yapı parçalarına ayrılmak yerine bütünüyle kaldırılarak raylar ve silindirler üzerine yerleştiriliyor, ardından yeni konumuna doğru çekiliyor.

Hirosaki Kalesi'nin kulesi, ulusal öneme sahip kültürel varlık statüsünde bulunduğu için sökülmeden taşınıyor. Benzer bir halk katılımlı operasyon ilk kez 2015'te gerçekleştirilmişti.

TOPLAM 4 BİN 100 KİŞİ ÇEKECEK

İnsan gücüyle taşıma çalışmaları ağustos sonuna kadar sürecek. Operasyona toplam yaklaşık 4 bin 100 kişinin katılması ve kulenin bu yöntemle 5 metre taşınması planlanıyor.

Ancak bu bölüm daha çok sembolik ve toplumsal katılım amacı taşıyor. Kalan yaklaşık 73 metrelik mesafe makineler yardımıyla kat edilecek ve kulenin yıl sonuna kadar eski yerine ulaştırılması hedefleniyor.

2033 YILINA KADAR ZİYARETE KAPALI

Hirosaki Kalesi, 1611'de Tsugaru klanının merkezi olarak inşa edildi. Orijinal ana kule, 1627'de yıldırım düşmesinin ardından barut deposunda çıkan yangında yok oldu. Günümüzde ayakta bulunan yapı ise 1810'da yeniden inşa edildi.

Japonya'da günümüze ulaşan yalnızca 12 tarihi kale kulesinden biri olan yapı, özellikle kiraz çiçeği döneminde yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan parkın merkezinde bulunuyor.

Kule eski temeline yerleştirildikten sonra kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmalarına başlanacak. Yetkililer, tarihi yapının 2033'te yeniden ziyaretçilere açılmasını öngörüyor.