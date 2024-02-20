Asitli saldırganın cansız bedeni Thames nehrinde bulundu

İngiltere'nin Clapham bölgesinde 31 Ocak'ta, bir kadın ve iki kız çocuğuna asitle saldıran kişi Thames nehrinde ölü bulundu.

O günden beri saldırgan Abdul Ezedi'yi arayan Met Polisi, Thames Nehri'nde bir cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Kamera kayıtlarına göre Ezedi en son Londra'nın Chelsea Köprüsü üzerinde eğilirken görülmüş ve suya girdiği düşünülmüştü.



Polis, bulunan cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Ezedi'ye ait olduğuna inandıklarını söyledi.



Ancak yetkililer buldukları kişinin kimliğini resmi olarak tespit edemediklerini belirtti.



İngiliz basınının aktardığına göre Komutan Jon Savell, "Saldırı sırasında giydiği ayırt edici kıyafetlere ve vücudunda bulunan eşyalara dayanarak Ezedi'nin cesedine ulaştığımıza inanıyoruz. Haberi iletmek üzere ailesiyle temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.



Polis şefi, görsel kimlik tespitinin mümkün olmadığını ve DNA testi ile diş kayıtlarına ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.