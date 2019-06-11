Tatbikatı izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan gerginliklerin arzu edilen bir durum olmadığını belirterek Rumların gerilimi tırmandırmasından ötürü Türk tarafına aynı şekilde davranmaktan başka bir seçenek kalmadığını söyledi.



KKTC silahlı kuvvetlerini oluşturan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, KKTC’nin Saint Hillarion bölgesinde yapıldı.



Tatbikatta, İzmir-Ercan seferini yapan özel havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının kaza geçirmesi senaryosu uygulandı.



Senaryoya göre uçağın tehlike sinyali vermesi sonrasında arama kurtarma unsurları koordine edildi ve ekipler olay yerine sevk edildi. Kazaya müdahale eden arama kurtarma ekipleri uçaktan yaralıları çıkararak hastanelere sevk etti.



Tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rumların Türk tarafını yoksayarak yürüttüğü doğalgaz sondaj faaliyetlerinin bölgede gerilimi artırdığına işaret etti.



Akıncı ”Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiçbirimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin KKTC ve Türkiye’yi enerji politikaları dışında, Doğu Akdeniz enerji denklemi dışında tutma eğiliminde olduğuna dikkat çekerek “bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü vardır, hem de Türkiye vardır, var olmaya da devam edecektir" diye konuştu.



Tatbikata komuta eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'da, KKTC sınırlarında, hava sahasında ve karasularında arama kurtarma yetkisinin KKTC’ye ait olduğunu vurguladı.



Arama kurtarma harekatının doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Algan, ölümle yaşam arasındaki bu yarışı KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti’yle işbirliği içerisinde ve her koşulda icra etmeye hazır olduğunu kaydetti.



Kara ayağı başarıyla gerçekleştirilen Caner Gönyeli tatbikatının deniz aşaması yarın KKTC karasularında icra edilecek.

