Askerler 5 bin metrede yumruk yumruğa kavga etti

Hindistan ve Çin'in sınır anlaşmazlığı yumruk yumruğa kavgaya dönüştü



Press Trust of India ajansının haberine göre stratejik öneme sahip Nathu La geçidinde kavga çıktı.



5 bin metre yükseklikteki gerginlik önce Çinli ve Hindistanlı askerlerin birbirine taş atmasıyla başladı.Çin'in Tibet özerk bölgesiyle, Hindistan'ın Sikkim eyaletini birbirine bağlayan geçitteki atışma askerlerin yumruk yumruğa kavgasına dönüştü.

İki taraftan yaklaşık 150 askerin katıldığı kavga çok sayıda askerin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Hindistan ordusunun doğu kuvvetleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Tarafların agresif sonuçlarıyla bazı askerlerin hafif yaralanmasına neden oldu. Sıfır noktasında meydana gelen bu küçük karşılaşmalar henüz çözülmedi" ifadeleri kullanıldı.



İLK KAVGA DEĞİL

Bölgede Çin ve Hindistan arasında yaşanan ilk gerginlik bu değil. Sınır çizgisinin belirsizliği nedeniyle taraflar karşı karşıya geliyor.

Geçen yıl çıkan kavganın ardından Hindistan ordusu bölgeye 8 bin asker daha göndermişti.