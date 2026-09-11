Aşkın faturası 369 bin dolar. Hediyeler için servet harcadı, ayrılınca geri istedi

Singapur 'da bir iş insanının eski sevgilisine ilişkileri sırasında yaptığı yüz binlerce dolarlık harcama mahkemelik oldu. Ayrılığın ardından harcadığı paraların “borç” olduğunu savunan adam, yaklaşık 369 bin doları geri istedi ancak davayı kaybetti.

Singapur Yüksek Mahkemesi, Chander Agarwal'ın eski sevgilisi Felicia Lee için harcadığı yaklaşık 468 bin Singapur dolarının (369 bin ABD doları), geri ödenmesi gereken bir borç olmadığına karar verdi.

Mahkemeye göre Agarwal parayı “isteyerek” harcamış ve ilişkileri boyunca Lee'ye pahalı hediyeler vermişti.

UÇAKTA TANIŞTILAR

Bir lojistik şirketinin CEO'su olan Chander Agarwal ile eski kabin memuru Felicia Lee, 2019 yılında bir uçuş sırasında tanıştı.

İkili Eylül 2022'de romantik bir ilişkiye başladı. İlişkileri Aralık 2023'e kadar devam etti ancak Agarwal'ın Lee'nin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine sona erdi.

Agarwal, ayrılıktan birkaç ay sonra, Mart 2024'te eski sevgilisine dava açtı.

369 BİN DOLARI GERİ İSTEDİ

Agarwal, ilişkileri sırasında Lee'nin kendisinden çeşitli faizsiz krediler istediğini ileri sürdü.

Mahkemeye sunduğu hesaba göre bunlar arasında 206 bin Singapur dolarlık kredi kartı harcaması ve 129 bin Singapur dolarlık yurt dışı seyahat masrafı bulunuyordu.

Agarwal ayrıca Lee'nin evine feng shui uzmanı tutmak için 17 bin Singapur doları, hayat sigortası primleri için de 20 bin Singapur doları ödediğini söyledi.

Toplamda 468 bin Singapur dolarına ulaşan bu harcamaların borç olduğunu savunan Agarwal, parasını geri istedi.

Lee ise söz konusu ödemelerin borç olmadığını belirterek bunların “sevgi ve bağlılık nedeniyle verilen hediyeler” olduğunu savundu.

MAHKEME “HEDİYE” DEDİ

Singapur Yüksek Mahkemesi, Lee'nin savunmasını haklı buldu.

Kıdemli Yargıç Lee Seiu Kin, Agarwal'ın Lee'ye daha romantik ilişkileri başlamadan önce bile pahalı hediyeler verdiğine dikkat çekti.

Yargıç, Agarwal'ın Lee'ye bu harcamaları geri ödemesini beklemediğini defalarca söylediğini de belirtti.

Agarwal'ın söz konusu paraların borç olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığına dikkat çekildi.

Lee'nin kendisinden borç istediğini veya aldığı parayı daha sonra geri ödeyeceğini kabul ettiğini gösteren herhangi bir kayıt bulunamadı.

“PAHALI HEDİYELERE BOĞDU”

Yargıç kararında, “Önümdeki deliller, davacının sanığa büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ve ilişkileri sırasında onu pahalı hediyelere boğduğunu açıkça gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Yargıç, ilişkinin kötü şekilde sona ermesinin ardından Agarwal'ın öfkelendiğini ve eski sevgilisinden bunun “bedelini çıkarmaya” çalıştığını değerlendirdi.

Kararda Agarwal'ın maddi imkanlarının oldukça geniş olduğu ve pahalı zevklere sahip olduğu, Lee'nin ise aynı ekonomik seviyede olmadığı belirtildi.

İkili arasındaki mesajlaşmaların da bu durumu desteklediği ifade edildi.