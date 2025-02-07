Aşkın karanlık yüzü: Uyuşturucu baronu çiftin suç dolu hikayesi

Genç yaşlarına rağmen uluslararası bir suç ağının kilit isimleri haline gelen Eddie Burton ve sevgilisi Sian Banks, Avrupa'dan İngiltere'ye yüzlerce kilo uyuşturucu kaçıran 20 milyon sterlinlik bir uyuşturucu şebekesini yönetmekten suçlu bulundu.



Banks'ın dün Canterbury Crown Mahkemesi'nde görülen davasının ilk gününde Burton'ın suç girişimine yardım ettiği suçlamasını kabul etmesinin ardından operasyonun detayları ortaya çıktı.



Kamyonlarla eroin, kokain ve ketamin kaçakçılığını içeren operasyon, Burton'ın Ağustos 2023'te Ibiza'daki Pacha gece kulübünde tutuklanmasının ardından ortaya çıkarıldı.



Burton, 2022 yazında Dover Limanı'nda eroin, kokain ve ketamin içeren iki kamyonun durdurulduğu sırada Avrupa'da yaşıyordu.



Ele geçirilen uyuşturucunun ağırlığı 307 kilo, sokak değerinin ise 20 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

PARMAK İZLERİ ORTAYA ÇIKTI



Sınır görevlileri 3 Temmuz'da ilk kamyonu durdurduklarında kutulara paketlenmiş 90 kilo ketamin ve 50 kilo kokain ile bir Lidl alışveriş poşeti buldular. 12 Ağustos'ta polis memurları, uyuşturucuları memurlardan saklamak için modifiye edilmiş bir kamyonun yakıt deposunda 142 kilo kokain ve 25 kilo eroin buldu.



Daha sonra yapılan adli tıp testleri, Burton'ın parmak izlerinin ve DNA'sının her iki uyuşturucu sevkiyatında ve gizli yakıt tankında tespit edildiğini doğruladı.



Sürücü 64 yaşındaki Letonya uyruklu Maris Fridvalds, ithalat girişiminde kurye olarak oynadığı rol nedeniyle Mart 2023'te 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Burton, 2023 yılının Ağustos ayında, İbiza'daki meşhur Pacha gece kulübünde, başka bir uyuşturucu suçlaması nedeniyle yakalandı.



Tutuklandığında takma ad kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştı, ancak bu tutuklama, çözülmeye başlayan uluslararası operasyonun fitilini ateşledi.

Almanya'ya iade edildikten ve uyuşturucu suçlamasıyla yargılandıktan sonra, Mart 2024'te Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) Ortak Uluslararası Suç Merkezi'ne bağlı Ulusal İade Birimi görevlileri tarafından İngiltere'ye geri gönderildi.



Burton daha sonra A ve B sınıfı uyuşturucu ithal etme suçlamasını kabul etti.

ENDİŞELERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ



Yine Liverpoollu olan Banks, Aralık 2023'te tutuklanmıştı.



Daha sonra, A sınıfı uyuşturucu ithalatı ve kara para aklama da dahil olmak üzere yedi suçlamayı kabul etti.



Haziran 2022 ile Ekim 2023 arasında Burton'ı ziyaret etmek amacıyla Hollanda ve İspanya'ya aylık seyahatler yaptığı ortaya çıktı.



NCA tarafından ortaya çıkarılan mesajlar, Banks'ın ilk uyuşturucu sevkiyatının koordinasyonundaki rolünü ortaya koydu.



İlk kamyonun durdurulmasının ardından endişelenen Banks, Burton'a gönderdiği bir mesajda ketamin torbalarının üzerinde parmak izlerinin bulunduğunu söyledi. Burton onun endişelerini görmezden geldi.



Cezaları 12 Şubat'ta Canterbury Crown Mahkemesi'nde açıklanacak.



NCA Şube Komutanı John Turner, "Burton ve Banks, suç faaliyetlerini uluslararası boyutta yürüterek topluma büyük zarar verdiler. Bu uyuşturucular, ulaşsaydı şiddeti artırır ve savunmasız bireyleri sömürürdü" dedi.