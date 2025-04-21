Aslan saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız feci şekilde can verdi
Kenya’daki Nairobi Milli Parkı'nın yakınlarında korkunç bir olay yaşandı. Aslan saldırısına uğrayan 14 yaşında kız, feci şekilde can verdi.
Saldırının, başka bir genç tarafından görüldüğü ve bu kişinin yetkilileri haberdar ettiği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri, kan izlerini takip ederek Mbagathi Nehri’ne ulaştı. Nehir kenarında bulunan genç kızın vücudunun alt kısmında, ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.
Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı. Yetkililer, olay yerinde aslana rastlanmadığını da bildirdi.
Başkent Nairobi’ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Nairobi Milli Parkı, aslanların yanı sıra bufalo, zürafa, leopar ve çita gibi birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapıyor.
FİL SALDIRISI DA YAŞANMIŞTI
Aynı gün içerisinde yaşanan bir diğer vahşi hayvan saldırısı ise Nyeri bölgesinde meydana geldi. Nairobi’ye yaklaşık 130 kilometre mesafedeki Mere Ormanı’ndan geçmekte olan 54 yaşındaki bir adam, bir filin saldırısına uğradı. Göğüs travması, kaburga kırıkları ve iç kanama gibi ciddi yaralar alan adam, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
KUDUZ SIRTLANLAR CAN ALDI
2024 yılı boyunca Nairobi ve çevresinde, kuduz olduğu belirtilen sırtlanların gerçekleştirdiği bir dizi saldırı sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti. Geçen Şubat ayında, üniversite kampüsü çevresinde yürüyüşe çıkan adam, sırtlanlar tarafından öldürülmüş, iki kişi ise yaralanmıştı.
Olayın ardından yüzlerce öğrenci, güvenlik önlemlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla yolları kapatarak gösteri düzenledi.
Aynı yıl içinde 10 yaşındaki bir çocuk da sırtlan saldırısında hayatını kaybetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Nairobi Milli Parkı
- Hayvanlar
- Vahşi Yaşam