Aslan saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Saldırının, başka bir genç tarafından görüldüğü ve bu kişinin yetkilileri haberdar ettiği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri, kan izlerini takip ederek Mbagathi Nehri’ne ulaştı. Nehir kenarında bulunan genç kızın vücudunun alt kısmında, ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı. Yetkililer, olay yerinde aslana rastlanmadığını da bildirdi.



Başkent Nairobi’ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Nairobi Milli Parkı, aslanların yanı sıra bufalo, zürafa, leopar ve çita gibi birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapıyor.

FİL SALDIRISI DA YAŞANMIŞTI



Aynı gün içerisinde yaşanan bir diğer vahşi hayvan saldırısı ise Nyeri bölgesinde meydana geldi. Nairobi’ye yaklaşık 130 kilometre mesafedeki Mere Ormanı’ndan geçmekte olan 54 yaşındaki bir adam, bir filin saldırısına uğradı. Göğüs travması, kaburga kırıkları ve iç kanama gibi ciddi yaralar alan adam, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

