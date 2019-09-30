İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden operasyonla gözaltına alınarak hapse konulan Wikileaks kurucusu Julian Assange "İngiltere'nin Guantanamosu" olarak bilinen Belmarsh Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuluyor.
Mahkeme tarafından şartlı tahliye ihlali nedeniyle 50 hafta hapis cezası verilen Assange bu cezası dolmasına rağmen serbest bırakılmadı.
Julian Assange'ın babası John Shipton oğlunun günde 23 saate kadar uyanık ve ayakta tutulduğunu söyledi.
Assange'a yönelik tecrit uygulamasının da devam ettiğini belirten Shipton, oğlunun sağlık durumunun hızla kötüleştiğini vurguladı.
Baba John Shipton, "Julian'ı en son ağustos ayında ziyaret ettim. Biraz titriyordu ve anksiyete bozukluğu yaşıyordu. Çok fazla kilo kaybetti" dedi.
Assange işkenceye maruz kalıyor iddiası
Anadolu AjansıDünya
İngiltere'de 50 haftadan fazla süredir hapishanede tutulan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın babası oğlunun her türlü işkenceye maruz kaldığını söyledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden operasyonla gözaltına alınarak hapse konulan Wikileaks kurucusu Julian Assange "İngiltere'nin Guantanamosu" olarak bilinen Belmarsh Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuluyor.