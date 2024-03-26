Assange'ın casusluk davasında kritik gün: İadeye itiraz edebilecek mi?

Hapisteki WikiLeaks kurucusu Julian Assange, casusluk suçlamasıyla ABD'ye iadesine karşı son bir itirazda bulunup bulunamayacağını bugün öğrenecek.

Assange, 2010 yılında binlerce ABD gizli belgesinin yayınlanmasıyla ilgili dava nedeniyle, İngiltere'den iade edilmemek için yıllardır mücadele ediyor.

Temmuz 2010'da Assange'ın WikiLeaks adlı ihbar sitesi, Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili, bazıları ABD'nin suistimallerini detaylandıran yüz binlerce sızdırılmış skeri belgeyi yayınlamaya başladı.



Daha sonra Washington'un, Birleşmiş Milletler yönetimine casusluk yaptığını ve Suudi Arabistan'ın İran'a saldırması için ABD'ye baskı yaptığını gösteren çok sayıda gizli ABD diplomatik yazışmasını paylaştı.



Öte yandan aynı yılın kasım ayında Assange hakkında cinsel saldırı iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmıştı.

