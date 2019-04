Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alındığı sırada bir ayrıntı göze çarptı. Assange'ın elinde bir kitap vardı.

Kitabın adı "Ulusal Güvenlik Devleti Tarihi". Bu kitap, sistem eleştirileriyle tanınan ve Amerikan hükümetlerinin dış politikasını sorgulayan Amerikalı yazar Gore Vidal ile yapılan söyleşilerin bir derlemesi.



Amerikan toplumuna, Washington’ın askeri müdahalelerine ve dış politikasına karşı sert eleştiriler içeriyor. Dolayısıyla Julian Assange, bu kareyle, Amerikan yönetimine de bir mesaj veriyor. Kitabın tanıtım bülteninden de birkaç cümle paylaşalım.



Şöyle yazıyor. "Dünyadaki herkesin bizimle ilgili farklı bir bakış açısının oluşması gerektiğini düşünüyorum. Diğer ülkeler hakkında söylenen her şeyin gerçek olmadığını hatırlayın."

Julian Assange yıllardır Ekvador'un Londra büyükelçiliğinde kalıyordu. Ekvador'un İngiltere ile anlaşması sonucu Assange polislere teslim edildi.

CHALSEA MANNING'E YARDIM İDDİASI



2013 yılında ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın NSA'ye ait gizli belgeleri basına aktarmasının ardından başlayan soruşturma sürecinde, Snowden'ın WikiLeaks'ten ve Julian Assange'dan yardım alındığı belirtilmişti. Bu durumda WikiLeaks ve Assange, kamu yararına gizli belgeleri açıklayan muhabirlerden ziyade, ulusal güvenliği ele geçirmek için çalışmalar yapan tehlikeli bir istihbarat örgütü klasmanına yükseliyor. Julian Assange'a casusluk yaptığı gerekçesiyle yargı yolu açılabilir.



ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma derinleştirildikçe 2010 yılında, WikiLeaks'in ABD ordusunda görevli asker olan Chelsea Manning'e ulusal savunma iletişim bilgilerini ele geçirmesi ve şifrelemesi konularında yardım ettiğinin tespit edildiği belirtildi.



WikiLeaks Manning'ten bu belgeleri 26 Temmuz 2010 tarihinde The Guardian, The New York Times ve Der Spiegel gazeteleriyle birlikte yayınlamıştı.



Eski ABD Başkanı Barrack Obama, görevinin son günlerinde casusluk yaptığı gerekçesiyle 35 yıla mahkum edilen Chalsea Manning’i affetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA'in başında olduğu dönemde Assange'ın ABD vatandaşı olmadığı gerekçesiyle basın özgürlüğünü garanti altına alan ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi kapsamında korunamayacağını savunmuştu.

"BAY SIZINTI" JULIAN ASSANGE KİMDİR?