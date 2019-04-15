Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno diplomatik dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra tutuklanan Julıan Assange'ı casusuluk yapmakla suçladı. Moreno, "Kapılarımızı açtığımız evimizin, casusluğun merkezi haline gelmesine izin veremeyiz" dedi.



İngiliz basınına bir mektup yazan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno önceki Ekvador hükümetinin diğer ülkelere karşı casusluk yapması için Assange'a elçilikte olanak sağladığını iddia etti.



2017'de iktidara gelen Moreno, Wikileaks'ın kurucusu Assange'ın elçilikte 7 yıllık ikametine son vermişti.



Öte yandan Assange'ın büyükelçilik binasında kaykay yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Assange'ın atlet ve şort ile büyükelçilikte kaykay yaptığı görülüyor.



Gözaltına alınması öncesinde Assange'ın büyükelçilikteki davranışlarının "kabul edilemez bir noktaya" geldiği belirtiliyordu.



Büyükelçilik çalışanlarına hakaret eden ve sürekli gürültü yapan Assange'ın hijyen kurallarına da uymadığı iddialar arasında.



Assange'ın tutuklanmasından sonra kedisi James’in durumu da merak edilenler arasındaydı.



Wikileaks, kedi James’in sahibinin İngiliz polisi tarafından gözaltına alınışını izlediği videosunu yayınladı.



Wikileaks sosyal medya mesajında "Assange'ın kedisi güvende. Özgürlükte buluşacaklar" ifadelerini kullandı.



Assange'ın kedisi de casusluk iddialarıyla karşı karşıya. Londra'daki Ekvador Büyükelçisi Jaime March kedi James'in elçilikteki tüm odalara girebildiğini, üzerine bir cihaz yerleştirilmesi halinde bilgi toplayabileceğini söyledi.



Londra'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Assange akibeti henüz netleşmedi.



ABD, Assange'in iadesini isterken İsveç'te Assange hakkındaki cinsel saldırı davasını yeniden açıp açmamayı gözden geçiriyor.

