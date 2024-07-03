Astana'da üçlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Astana'da üçlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Astana'ya gitti.

Erdoğan burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü zirve gerçekleştirdi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı üçlü görüşmeye dair detayları paylaştı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan’ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti.

ERDOĞAN ASTANA'DA PUTIN'LE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali'ni bir an önce devreye almak istediklerini söyledi. Putin de dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini söyledi.

İkili görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.

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