Asteroid parçaları mercek altında

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi, 4,6 milyar yıllık "Bennu" asteroidinin örneklerini inceleme hazırlıklarına başladı. Bir fincan dolusu siyah toz ve molozdan oluşan örnekler incelemeye alınmak üzere Londra'daki müzeye ulaştı.

Asteroid parçaları mercek altında
Foto: NASA

'nın uzay aracı, Bennu asteroidinden örnekleri yaklaşık üç yıl önce topladı. Eylül ayında bu örneklerin kapalı bir kapsül içinde 'ya gönderilmesi ile inceleme süreci başladı.

NASA tarafından yapılan incelemelerde, "Bennu" asteroidinden alınan örneklerin karbon ve su açısından zengin olduğu belirtilmişti. Doğa Tarihi Müzesi'nde yapılacak araştırmalarda Bennu'dan çıkan suda bulunan hidrojen izotopları analiz edilecek. Bu analiz sonucunda hidrojen izotoplarının Dünya okyanuslarında bulunanlarla eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesi hedefleniyor.

Bilim insanları bu inceleme sonucunda güneş sisteminin nasıl oluştuğunu ve asteroidlerin Dünya'ya su sağlayıp sağlamadığını anlamayı hedefliyor.

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