Asteroid parçaları mercek altında

NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroidinden örnekleri yaklaşık üç yıl önce topladı. Eylül ayında bu örneklerin kapalı bir kapsül içinde Dünya'ya gönderilmesi ile inceleme süreci başladı.



NASA tarafından yapılan incelemelerde, "Bennu" asteroidinden alınan örneklerin karbon ve su açısından zengin olduğu belirtilmişti. Doğa Tarihi Müzesi'nde yapılacak araştırmalarda Bennu'dan çıkan suda bulunan hidrojen izotopları analiz edilecek. Bu analiz sonucunda hidrojen izotoplarının Dünya okyanuslarında bulunanlarla eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesi hedefleniyor.



Bilim insanları bu inceleme sonucunda güneş sisteminin nasıl oluştuğunu ve asteroidlerin Dünya'ya su sağlayıp sağlamadığını anlamayı hedefliyor.

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