AstraZeneca, aşısının Covid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda ısrarcı

Oxford Üniversitesi ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren AstraZeneca, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan eleştirinin ardından verilerini güncelleyerek yeni bir rapor yayınladı. Yeni raporda aşının semptomatik Covid-19 hastalığına karşı yüzde 76, şiddetli hastalığa karşı ise yüzde 100 koruyucu olduğu belirtildi. Aşının kan pıhtılaşmasına neden olmadığı tekrarlandı. Üç  gün önce yapılan açıklamada aşının yüzde 79 etkili olduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 12:31

AstraZeneca, aşısının Covid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda ısrarcı

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AstraZeneca ilaç firması, yan etkileri nedeniyle tartışmalara neden olan aşısının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yüzde 76 koruma sağladığını savundu.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirilen Covid-19 aşısı üzerinde yeni çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aşının güçlü koruma sağladığının yeni çalışmalarla tespit edildiği ve aşının Covid-19'u önlemede yüzde 76 etkili olduğu kaydedildi.

AstraZeneca, 22 Mart'ta ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden Covid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaşmıştı.

ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın, faydalı veriye ilişkin noksan görüş sağlamış olabileceğinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

ABD'de AstraZeneca aşısının kullanımına izin verilmesi için Gıda ve İlaç Dairesi ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, bağımsız danışma komitelerinin sağladığı verinin kapsamlı değerlendirmesinin ardından aşıyı onaylaması gerekiyor.

OXFORD/ASTRAZENECA TARTIŞMASI

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI

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