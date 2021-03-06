AstraZeneca Brezilya varyantına karşı etkili

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın ön verileri, aşının ilk olarak Brezilya'da tespit edilen ve "P1" olarak adlandırılan Corona virüs varyantına karşı etkili olduğuna işaret ediyor.



Reuters'a konuşan araştırmaya yakın kaynaklar ön verilerin, aşının bu varyanta karşı korumak için değiştirilmesine gerek olmadığını gösterdiğini söyledi.



Daha önce yapılan araştırmalardaysa Oxford'un aşısının Güney Afrika varyantına karşı çok az etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Güney Afrika sonuçların ardından ülkede aşıyı kullanmayı durdurmuştu.