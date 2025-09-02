Astronota aşık oldu dolandırıldı. Sevgilisine uzay gemisinde oksijen almak istedi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayan talihsiz kadın, Temmuz ayında sosyal medyada dolandırıcıyla tanıştı.

AFP'ye açıklama yerel bir polis memuru, olayı "romantik dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, dolandırıcı birkaç görüşmeden sonra talihsiz yaşlı kadına, "Şu anda bir uzay gemisinde uzayda olduğunu" ancak "saldırı altında olduğunu ve oksijene ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Dolandırıcı daha sonra kadından, oksijen satın almasına yardımcı olması için internet üzerinden ödeme yapmasını istedi ve yaklaşık 1 milyon yen (6.700 dolar) tutarında bir paranın gönderilmesini sağladı.

Yerel medya kuruluşlarındaki haberlere göre, dolandırılan kadın yalnız yaşıyor. Kadın çevrimiçi iletişim ilerledikçe adama karşı duygular beslemeye başladı.

Dünya Bankası'na göre Japonya, küçük Monako'dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip ve yaşlı insanlar sıklıkla organize dolandırıcılığın çeşitli biçimlerinin kurbanı oluyor.



Bunlar arasında, ilk sırada, dolandırıcıların başı dertte olan bir aile bireyi davranması gibi taktik de yer alıyor.



Polis, yaşlıların sigorta primlerinin veya emeklilik maaşlarını almak için ATM'leri kullanmaya ikna edilebileceği konusunda uyardı.