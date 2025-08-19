Astronotlar için besin planı: Dışkıları geri dönüştürülecek

Uzmanlara göre, uzun süreli uzay yolculuklarında gemilere büyük miktarda yiyecek depolamak mümkün olmayacak.

Bu nedenle araştırmacılar, hem katı hem de sıvı atıkları hızla parçalayarak besin değeri taşıyan yeni gıdalara dönüştüren bir sistem geliştiriyor. Yöntemin, akvaryum balıkları için kullanılan biyolojik filtreleme süreçlerine benzediği belirtiliyor.

"DOMATES YETİŞTİRMEKTEN HIZLI"

Bilim insanları, bu geri dönüştürülmüş gıdaların tadının “Marmite” (yoğun aromalı, mayalı bir İngiliz yiyeceği) gibi olabileceğini söylüyor. Ayrıca sürecin, geleneksel tarım yöntemlerine göre çok daha hızlı sonuç verdiği, hatta “domates yetiştirmekten bile hızlı” olduğu vurgulanıyor.



Bu çalışmayla amaçlanan, astronotlara hem uzun yolculuklarda sürdürülebilir gıda sağlamak hem de uzay gemilerinde sınırlı alanı daha verimli kullanmak.