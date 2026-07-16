Astronotları Ay'dan kurtaran kalem rekor fiyata satıldı

HOUSTON ÇÖZÜM BULAMADI

Astronotların durumu bildirdiği Houston'daki Görev Kontrol Merkezi, sabaha kadar yürüttüğü çalışmalara rağmen elektrik akımını başka bir hattan yönlendirmenin yolunu bulamadı ve astronotlara net bir şekilde "Akımı başka yöne iletmenin hiçbir yolu yok" yanıtını iletti.

Bunun üzerine Aldrin, elektrik akımı taşıyan devreye parmağını veya metal uçlu herhangi bir nesneyi sokmamaya dikkat ederek, uzay giysisinin omuz cebinde yer alan ve kişisel eşya çantasıyla resmi olmayan yollardan yanına aldığı siyah keçe uçlu kalemi kullanmaya karar verdi.

Kalemin ucunu şalter yuvasına dikkatlice yerleştiren Aldrin, temasın kurulmasıyla devrenin kapandığını ve motoru ateşlemeyi başardıklarını kaydetti.

Şu an 96 yaşında olan Buzz Aldrin, insanlığın Ay 'a ayak bastığı Apollo döneminden hayatta kalan dört astronottan biri olarak biliniyor.

Tarihte Ay'a ilk basan insan olan Neil Armstrong ise 2012 yılında hayatını kaybetmişti.

NASA , 1972 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Artemis II görevi kapsamında dört astronotu Ay çevresinde uçuş misyonuna gönderirken, en erken 2028 yılında yeniden Ay yüzeyine insan göndermeyi planlıyor.