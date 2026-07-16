Astronotları Ay'dan kurtaran kalem rekor fiyata satıldı
16.07.2026 11:41
Apollo 11 misyonunda görevli astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 1969 yılında Ay yüzeyinde mahsur kalmasını önleyen keçe uçlu plastik kalem, New York'ta düzenlenen açık artırmada 857 bin 600 dolara alıcı buldu.
Apollo 11 misyonuyla Temmuz 1969'da Ay'a ayak basarak insanlık tarihine geçen astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in hayatını kurtaran tarihi keçe uçlu plastik kalem, New York'ta düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.
Ay modülünün yükseliş motoruna elektrik akımı gönderen kritik devre kesici şalterin kırılması üzerine astronotların Ay yüzeyinde mahsur kalmasını önleyen Duro Rocket marka gümüş renkli kalem, Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen satışta 857 bin 600 dolar alıcı buldu.
The Guardian gazetesinin haberine göre başlangıçta 800 bin ila 1,2 milyon dolar arasında bir değer biçilen kalemi almak için beş katılımcı teklif verdi. Satış paketinde kalemin yanı sıra kopan şalter parçası ve Aldrin'in imzasını taşıyan bir orijinallik mektubu da yer alıyor.
"KALP ATIŞLARIM HIZLANDI"
Tarihi Ay yürüyüşünün ardından kabine dönen astronotlar, uyku hazırlığı yaptıkları esnada kabin zemininde küçük siyah bir şalter parçası fark etti.
Parçanın, modülü Ay yüzeyinden kaldıracak motoru ateşleyen tek hayati devre kesiciye ait olduğu anlaşıldı.
Buzz Aldrin, 2009 yılında yayımlanan "Magnificent Desolation" (Muhteşem Issızlık) adlı otobiyografisinde o an hissettiği endişeyi şu sözlerle aktardı:
"Kalp atışlarım hızlandı. Kırık şalter, Neil ile beni Ay'dan fırlatacak yükseliş motoruna elektrik gücü göndermek için ihtiyaç duyduğumuz tek hayati devre kesiciden kopmuştu."
Kapsülün kendi tarafında yer alan şalteri, Ay yürüyüşü öncesinde veya sonrasında ağır sırt çantasıyla fark etmeden kırmış olabileceğini 2016 yılında yayımladığı "No Dream Is Too High" (Hiçbir Rüya Çok Yüksek Değildir) adlı kitabında kabul eden Aldrin, Sotheby's mektubunda ise esprili bir dille, "Ben Neil'ın kırdığını düşünüyordum, Neil da benim kırdığımı düşünüyordu. Ancak günün sonunda en önemli şey, Dünya'ya dönebilmek için bu sorunu nasıl çözeceğimizi bulmaktı" ifadelerini kullandı.
HOUSTON ÇÖZÜM BULAMADI
Astronotların durumu bildirdiği Houston'daki Görev Kontrol Merkezi, sabaha kadar yürüttüğü çalışmalara rağmen elektrik akımını başka bir hattan yönlendirmenin yolunu bulamadı ve astronotlara net bir şekilde "Akımı başka yöne iletmenin hiçbir yolu yok" yanıtını iletti.
Bunun üzerine Aldrin, elektrik akımı taşıyan devreye parmağını veya metal uçlu herhangi bir nesneyi sokmamaya dikkat ederek, uzay giysisinin omuz cebinde yer alan ve kişisel eşya çantasıyla resmi olmayan yollardan yanına aldığı siyah keçe uçlu kalemi kullanmaya karar verdi.
Kalemin ucunu şalter yuvasına dikkatlice yerleştiren Aldrin, temasın kurulmasıyla devrenin kapandığını ve motoru ateşlemeyi başardıklarını kaydetti.
Şu an 96 yaşında olan Buzz Aldrin, insanlığın Ay'a ayak bastığı Apollo döneminden hayatta kalan dört astronottan biri olarak biliniyor.
Tarihte Ay'a ilk basan insan olan Neil Armstrong ise 2012 yılında hayatını kaybetmişti.
NASA, 1972 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Artemis II görevi kapsamında dört astronotu Ay çevresinde uçuş misyonuna gönderirken, en erken 2028 yılında yeniden Ay yüzeyine insan göndermeyi planlıyor.